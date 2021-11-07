Canlı anlatım: Adana Demirspor Hatayspor maçı

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Süper Lig'in 12. haftasında Adana Demirspor ile Hatayspor karşı karşıya geliyor.

ADANA DEMİRSPOR 0-0 HATAYSPOR

İlk yarı sona erdi...

İLK 11'LER

Adana Demirspor: Muriç, Rassoul, Simon Deli, Samet, Svensson, Stambouli, Sinan, Vargas, Akintola, Yunus, Balotelli

Hatayspor: Munir, Kamil Ahmet, Fatih, Burak, Samuel, Mehdi, Ruben Ribeiro, Saba, Traore, Ayoub El Kaabi, Diouf

ADANA DEMİRSPOR HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Süper Lig'in 12'nci Hafta mücadelesinde Adana Demirspor, Hatayspor'u konuk ediyor. Saat 16.00'da başlayan karşılaşma, Bein Sports HD 2 kanalından canlı izlenebilir.

Adana Demirspor Hatayspor maçı ile iki takım, kariyerlerindeki 21'inci mücadelesine çıkıyor. Adana Demirspor karşısında çıktığı son 5 karşılaşmadan 2 galibiyet ve 3 beraberlik ile ayrılan Hatayspor, bu maçtan da galibiyet elde ederek zirve takibini sürdürmeyi amaçlıyor.

Adana Demirspor maçı öncesi cezalı oyuncusu bulunmayan Hatayspor'da sakatlığı süren Onur Ergün ve Isaac Sackey, karşılaşmada forma giyemiyor.