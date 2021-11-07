Canlı anlatım: Adana Demirspor Hatayspor maçı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
Bill Gatesten korkunç uyarı Yeni kâbusu açıkladıBill Gates'ten korkunç uyarı! Yeni kâbusu açıkladı#Bill Gates
Musktan tartışma yaratan anket Milyonlarca kişi oy kullandıMusk'tan tartışma yaratan anket! Milyonlarca kişi oy kullandı#Elon Musk
Tarım Havzası mumyalarının esrarı Anadoludan geldikleri düşünülüyordu ama...Tarım Havzası mumyalarının esrarı! Anadolu'dan geldikleri düşünülüyordu ama...#Tarım Havzası
Son dakika... Lütfü Türkkan İYİ Parti Grup Başkanvekilliğinden istifa ettiSon dakika... Lütfü Türkkan İYİ Parti Grup Başkanvekilliğinden istifa etti#İyi Parti
Erdoğandan Mehmetçiğe mesaj: Sancak bizim kutsalımızErdoğan'dan Mehmetçiğe mesaj: Sancak bizim kutsalımız#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Canlı | Olimpiyatta tempo yüksek Skor...Canlı | Olimpiyat'ta tempo yüksek! Skor...#Karagümrük
Türk TIRı İranda kaza yaptı Şoke eden yağma görüntüleriTürk TIR'ı İran'da kaza yaptı! Şoke eden yağma görüntüleri#Mardin
ABDyi şaşkına çeviren olay Duvarı kırınca karşılarına çırılçıplak çıktıABD'yi şaşkına çeviren olay! Duvarı kırınca karşılarına çırılçıplak çıktı#ABD
Yığılmalar yaşandı... Sis bekleyişi milyonlarca dolara mal olduYığılmalar yaşandı... Sis bekleyişi milyonlarca dolara mal oldu#Gemi
Her gün füze test ediyorlardı... Kan donduran uyarı Halk açlıktan ölecekHer gün füze test ediyorlardı... Kan donduran uyarı! Halk açlıktan ölecek#Kuzey Kore
İstanbullulara müjde Dev metro hattının test sürüşü başlıyorİstanbullulara müjde! Dev metro hattının test sürüşü başlıyor#İstanbul Havalimanı
Yeni dolandırıcılık yöntemi oldu... Uzmanlar çocuklar dahil herkesi uyardıYeni dolandırıcılık yöntemi oldu... Uzmanlar çocuklar dahil herkesi uyardı! #Squid Game
Dilara Bakan: Ben gülerek öleceğimDilara Bakan: Ben gülerek öleceğim#Dilara Bakan
Ve suçluyu açıkladı Tüm oklar onu gösteriyordu...Ve suçluyu açıkladı! Tüm oklar onu gösteriyordu...#Alec Baldwin
Dilan Çıtak Tatlıses, İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatlinin düğününe neden katılmadıDilan Çıtak Tatlıses, İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli'nin düğününe neden katılmadı?#Dilan Çıtak
HABERLERSpor Arena Haberleri

Canlı anlatım: Adana Demirspor Hatayspor maçı

#Adana Demirspor#Hatayspor#Adana Hatay
Canlı anlatım: Adana Demirspor Hatayspor maçı

Bu mücadeleyi, Spor Arena Canlı Anlatım Servisi farkıyla haberimizden abnean takip edebilirsiniz.

Haberin Devamı

Süper Lig'in 12. haftasında Adana Demirspor ile Hatayspor karşı karşıya geliyor.

ADANA DEMİRSPOR 0-0 HATAYSPOR

İlk yarı sona erdi...

İLK 11'LER

Adana Demirspor: Muriç, Rassoul, Simon Deli, Samet, Svensson, Stambouli, Sinan, Vargas, Akintola, Yunus, Balotelli

Hatayspor: Munir, Kamil Ahmet, Fatih, Burak, Samuel, Mehdi, Ruben Ribeiro, Saba, Traore, Ayoub El Kaabi, Diouf

ADANA DEMİRSPOR HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Süper Lig'in 12'nci Hafta mücadelesinde Adana Demirspor, Hatayspor'u konuk ediyor. Saat 16.00'da başlayan karşılaşma, Bein Sports HD 2 kanalından canlı izlenebilir.

Adana Demirspor Hatayspor maçı ile iki takım, kariyerlerindeki 21'inci mücadelesine çıkıyor. Adana Demirspor karşısında çıktığı son 5 karşılaşmadan 2 galibiyet ve 3 beraberlik ile ayrılan Hatayspor, bu maçtan da galibiyet elde ederek zirve takibini sürdürmeyi amaçlıyor.

Adana Demirspor maçı öncesi cezalı oyuncusu bulunmayan Hatayspor'da sakatlığı süren Onur Ergün ve Isaac Sackey, karşılaşmada forma giyemiyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Adana Demirspor#Hatayspor#Adana Hatay

BAKMADAN GEÇME!

Ünlü şarkıcı hayatını kaybetti, Neymar yıkıldı İnanmayı reddediyorum, reddediyorum

Ünlü şarkıcı hayatını kaybetti, Neymar yıkıldı! 'İnanmayı reddediyorum, reddediyorum'

#Neymar
Bakanlık asgari ücret için sahaya iniyor

Bakanlık asgari ücret için sahaya iniyor

#Asgari Ücret
Ferhan Şensoy, Peranın yüzünü gösterdi

Ferhan Şensoy, Pera'nın yüzünü gösterdi

#Ferhan Şensoy