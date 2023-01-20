Canlı Anlatım: Adana Demirspor Giresunspor maçı

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Süper Lig'in 20. haftasında Adana Demirspor ile Giresunspor kozlarını paylaşıyor.

İlk yarı oynanıyor

Adana Demirspor: 0

Giresunspor: 1

Goller: 13' Bajic(pen.)

Kırmızı kart: 18' Perez(Giresunspor)

İLK 11'LER

Adana Demirspor: Ertaç, Svensson, Semih, Manev, Rodrigues, Gökhan, Stambouli, Ndiaye, Yusuf, Belhanda, Emre.

Giresunspor: Onurcan, Hayrullah, Arias, Perez, Alper, Campuzano, Görken, Mejia, Serginho, Sainz, Bajic.

Giresunspor'un Süper Lig'e döndükten sonra deplasmanda aldığı yedi galibiyetin altısı tek farklı skorlarla gelirken, sadece Beşiktaş'ı mağlup ettiği karşılaşmada daha farklı bir skor ortaya çıktı. Karadeniz ekibi, bu yedi galibiyetin beşinde kalesini gole kapamayı başardı. Bu sezon Süper Lig'de ceza sahası dışından en fazla gol atan iki takımdan biri Adana Demirspor. Giresunspor ise şu ana kadar bu şekilde en fazla gol yiyen ekip konumunda. Adana Demirspor forması giyen Gökhan İnler'in Süper Lig kariyerinde en fazla gole katkı sağladığı rakibi Giresunspor.

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Bu sezon Süper Lig'deki gol katkılarının tamamını iç sahada yapan oyuncular arasında en yüksek sayıya sahip isim Emre Akbaba. Giresunspor formasıyla bu sezon Süper Lig'de rakip fileleri en fazla havalandıran isim olan Riad Bajic'in attığı altı gol de maçların 75. dakikası ve sonrasında geldi.

Bu sezon deplasmanda çektiği 16 şutun dördünü gole çeviren Borja Sainz, iç sahada rakip kaleye gönderdiği 17 şutun sadece birinde topu filelerle buluşturabildi. Bu sezon yabancı teknik direktörlerin çalıştırdığı takımlara konuk olduğu üç Süper Lig maçını da kaybetmeyen Hakan Keleş, ligdeki son yenilgisini geçen sezon çıktığı Vincenzo Montella yönetimindeki Adana Demirspor deplasmanında aldı.

ADANA DEMİRSPOR GİRESUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA? İŞTE CANLI YAYIN BİLGİLERİ

Adana Demirspor Giresunspor maçı bu akşam saat 20:00'da başladı. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanıyor.