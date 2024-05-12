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Adana Demirspor - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Süper Lig 36. hafta Adana Demir - Gaziantep FK maçı canlı izle

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Adana Demirspor - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda Süper Lig 36. hafta Adana Demir - Gaziantep FK maçı canlı izle
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 12, 2024 11:34

Süper Lig 36. haftasında Adana Demirspor - Gaziantep FK maçı bugün oynanacak. Yeni Adana Stadyumu’nda oynanacak karşılaşmayı Abdulkadir Bitigen yönetirken yardımcılıklarını ise Süleyman Özay ve Mustafa Savranlar yapacak. Peki, Adana Demir - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Süper Lig 36. hafta Adana Demirspor - Gaziantep FK maçı canlı izle

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Bu akşam oynanacak Adana Demirspor - Gaziantep FK maçı detayları belli oldu. Gaziantep ligde oynadığı son 5 maçta 3 mağlubiyet, 1 beraberlik ve 1 galibiyet elde etti. Düşme tehlikesi bulunmayan Adana Demirspor, 3 puana ulaşmayı hedefliyor. Adana Demir - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Adana Demirspor - Gaziantep FK maçı detayları...

ADANA DEMİRSPOR - GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Adana Demirspor - Gaziantep FK maçı 12 Mayıs Pazar günü saat 19.00’da başlayacak. Mücadele beIN Box Office (201 No’lu kanal)'dan naklen yayınlanacak.

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