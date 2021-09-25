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Canlı Anlatım: Adana Demirspor Gaziantep FK maçı

#Adana Demirspor#Gaziantep FK#Süper Lig
Canlı Anlatım: Adana Demirspor Gaziantep FK maçı

Adana Demirspor, Süper Lig'in 7. haftasında bugün Gaziantep FK'yı konuk ediyor. Adana Demirspor Gaziantep FK maçını haberimizden anbean takip edebilirsiniz.

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Süper Lig'in 7. haftasında Adana Demirspor ile Gaziantep FK kozlarını paylaşıyor.

İlk yarı oynanıyor

Adana Demirspor: 1

Gaziantep FK: 0

Goller: 12' Yunus Akgün

İç sahadaki 16 maçlık 3 puan hasretini son karşılaşmada Çaykur Rizespor'u yenerek sonlandıran Adana Demirspor, Mayıs 1992-Eylül 1994 arasından bu yana ilk kez Süper Lig'de üst üste iki galibiyet almak istiyor. Gaziantep FK burada puan kaybederse, ilk dört dış saha maçları itibarıyla en az puan topladığı Süper Lig sezonunu yaşamış olacak. Son iki Süper Lig maçında 6 gol atan ve 4 puan toplayan Adana Demirspor, önceki 12 maçlık sürecin toplamında aynı sayıda gol bulup 3 puan alabilmişti.

Adana Demirspor'un bu sezon Süper Lig'de attığı gollerin yarısında Mario Balotelli'nin doğrudan katkısı var. Bu sezon Süper Lig'de çıktığı dört maçta iki asist yapan Adana Demirspor orta sahası Matias Vargas, geçen sezon İspanya 2. Ligi'nde forma giydiği 21 karşılaşmada verdiği gol pası sayısını şimdiden geride bıraktı. Gaziantep FK forması giyen Muhammet Demir, Süper Lig tarihinin en erken golünü son karşılaşmada Başakşehir FK filelerine gönderdi.

Gaziantep FK'nın Süper Lig'de attığı son iki golde de Joao Figueiredo'nun doğrudan katkısı var. Süper Lig kariyerinde yabancı teknik adamlara rakip olduğu 15 maçın sadece üçünü kaybeden ve bu üç yenilgiyi de deplasmanda toplam 7 gol yiyerek alan Erol Bulut, diğer 12 karşılaşmanın tamamında kalesinde sadece beş gol gördü.

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ADANA DEMİRSPOR GAZİANTEP FK MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDAN CANLI YAYINLANACAK?

Adana Demirspor Gaziantep FK maçı saat 19:00'da başladı. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanıyor.

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#Adana Demirspor#Gaziantep FK#Süper Lig