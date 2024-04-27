Adana Demirspor-Galatasaray maçı sonrası Muslera vurgusu ve 'yarış' iddiası: 'Bu yoldan dönmesi zor'

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Adana Demirspor ile Galatasaray, Süper Lig 34. hafta maçında kozlarını paylaştı. Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan ve Bahattin Şimşek'in düdük çaldığı mücadeleyi Galatasaray 3-0 kazandı.

SERİLER DEVAM ETTİ

Ligde üst üste 15. galibiyetini alan Galatasaray, geçen sezon kırdığı 14 maçlık seriyi geride bırakıp yeniden rekor kırdı. Galatasaray bu maçla birlikte Süper Lig'deki yenilmezlik serisini 22'ye yükseltti. Son olarak ligin ilk yarısında Hatayspor’a yenilen Cimbom daha sonraki karşılaşmalarda 20 galibiyet, 2 beraberlik aldı. Cimbom ayrıca son 15 lig karşılaşmasından da 3 puanla ayrıldı.

MUSLERA'DAN REKOR GELDİ

Galatasaray bu maçla birlikte Süper Lig'deki yenilmezlik serisini 22'ye yükseltti. Son olarak ligin ilk yarısında Hatayspor’a yenilen Cimbom daha sonraki karşılaşmalarda 20 galibiyet, 2 beraberlik aldı. Cimbom ayrıca son 15 lig karşılaşmasından da 3 puanla ayrıldı.

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Hürriyet yazarlarından Engin Kehale ve Güntekin Onay; Galatasaray'ın Adana'daki performansını değerlendirdi.

ENGİN KEHALE: ADANA'DA BİR PREMIER LEAGUE AKŞAMI

Teşekkürler Adana’da tribünleri dolduran taraftar. Teşekkürler iki takım. Teşekkürler Bahattin Şimşek. Maçı izlerken birkaç defa gözlerimi kapatıp tekrar açmam gerekti. Bu karşılaşma bir Süper Lig maçı mıydı? Yoksa kıran kırana bir Premier League mücadelesi mi? Bu takım Hikmet Karaman’ın Adana Demirspor’u muydu? Yoksa Andoni Iraola’nın Bournemouth’u mu? Teşekkürler Adana’da tribünleri dolduran taraftar. Teşekkürler iki takım. Teşekkürler Bahattin Şimşek.

Hikmet Karaman, aynı Fatih Tekke gibi Galatasaray’ın zaaflarını gün yüzüne çıkarmaya kararlıydı. Balotelli’nin top saklama ve rakibin arkasına arkadaşlarını kaçırma becerisi, sağ kenarda Mendoza ve Atal’ın hızı ve zaman zaman oraya gelen Yusuf Erdoğan ile oyunu tamamen pinpon maçına çevirdi Adana temsilcisi.

EN KEYiFLi iLK YARILARDAN

Aslında ilk dakikadaki pozisyon dışında ilk 20 dakika sarı kırmızılıların üstünlüğüyle geçti. Notlarımda 7 ve 24. dakikalar arasında 5 Galatasaray hücumu var. Sonrasında Kerem Demirbay ve Torreira arasını açan, Balotelli’nin Abdülkerim’i belki de sezon boyunca en çok zorlayan ön oyuncusu olmasıyla maçı çok daha geniş bir alana yaydı Hikmet Karaman’ın öğrencileri. Sezonun en çok şut atılan ve en keyifli ilk yarılarından birini izledik.

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Gözden Kaçmasın Adana’da bu sezon ilk yarı şut rekoru kırıldı Haberi görüntüle

BiREYSEL YETENEK FARKI

2. yarı, aynı Alanya maçı gibi senaryonun değişmesini beklerken ilk yarının bir kopyası oynandı. Tek fark, G.Saray’ın bireysel yetenekler ile bulduğu iki klas goldü. Önce Ziyech, sonra Kerem Demirbay üst düzey 2 vuruşla şampiyonluk yolunda çok önemli 3puanı sarı kırmızılıların hanesine yazdırdı. İcardi ise her zamanki gibi son noktayı koydu.

iYi OYUNA MUSLERA ENGELi

Karaman’ın doğru planı, iyi oyunu ise Muslera’ya takıldı. Uruguaylı, zaman zaman gelen eleştirilere rağmen neden hala bu takımın en önemli parçalarından biri olduğunu gösterdi. Torreira ve Mertens ile maçın yıldızlarından oldu. G.Saray, hedefi görebildiği, ona kilitlendiğinde gözünü kupadan ayırmayan bir camia. Bitiş çizgisi ufukta gözüktü mü bu yoldan geri dönmesi zor. Önce Alanya, sonra Adana Demir karşısında takılabileceği maçlardan kayıpsız dönüp, son düzlüğe büyük bir avantaj ile girmeyi yine başarıyorlar.

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GÜNTEKİN ONAY: FERNANDO MUSLERA VE ÖZGÜVEN

Galatasaray, zor geçmesi beklenen bir deplasmandan daha galibiyetle döndü. Galatasaray bu sezon kalesinde hiç bu kadar çok şut gördüğü ve rakibe pozisyon verdiği bir maç oynamamıştı. Adana Demirspor karşısında kaptan Fernando Muslera yaptığı kurtarışlarla skorun 0-0’da kalmasını sağladı. Özellikle kendi sol kanadından çok geçiş yiyen Galatasaray, 1-0’ı bulduğu 53’üncü dakikaya kadar çok zorlandı.

KEREM DEMiRBAY’IN GOLÜYLE MAÇ KOPTU

Oyun içinde çok gözükmeyen Hakim Ziyech’in golü Galatasaray’ı rahatlattı. Sarı kırmızılı takım adına dünün çok iyi görünmeyen ismlerinden biri olan Kerem Demirbay’ın şık golünden sonra da maç koptu.

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Galatasaray’da yakalanan 14 maçlık galibiyet serisi beraberinde müthiş bir özgüven getiriyor. Sarı kırmızılılar şartlar ne olursa olsun sahip oldukları kazanma duygusundan uzaklaşmıyor.

ADANA DEMiRSPOR OYUNU ÇiRKiNLEŞTiRMEDi

Dün Adana Demirspor da oyunu çirkinleştirmedi ve sadece oynamayı düşündü. Çok fırsat yakaladılar ancak final işlerinde gereken sakinlik ve beceriden yoksunlardı.

Fernando Muslera’nın da önemli kurtarışlara imza atması Adana Demirspor’un golü bulmasını engelledi.

Dün akşam Adana’da hareketli, tempolu, güzel bir maç izledik. Galatasaray, zorlu görünen Alanyaspor deplasmanından sonra zirve yarışında bir başka zor görünen deplasmandan da farklı galibiyetle ve gol yemeden döndü, derbi haftasında büyük avantajı da eline geçirdi.

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