Adana Demirspor Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanaldan canlı olarak yayınlanacak?

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Süper Lig'e o sezon yükselen takımlara konuk olduğu son üç maçın ikisini kaybeden Galatasaray, daha önceki sekiz ziyaretinde tek yenilgi almıştı. Bu sezon evinde oynadığı ilk iki Süper Lig maçında 5 puan bıraktıktan sonra çıktığı altı iç saha karşılaşmasında muhtemel 18 puanın 13'ünü toplayan ve son üç mücadelede gol yemeyen Adana Demirspor, tek sezonda daha uzun bir gole kapama serisini en son Ekim-Kasım 1988 arasında yakaladı.

Deplasmanda dört maçtır galip gelemeyen ve son iki karşılaşmada gol atamayan Galatasaray, dış sahada üç maçlık bir gol hasretini en son Gheorghe Hagi yönetiminde yaşadı. Bu sezon Süper Lig maçlarının 31-45. dakikaları arasında en fazla gol atan iki takımdan biri olan Galatasaray, aynı zaman diliminde kalesinde en fazla gol gören ekip konumunda.

Geçen hafta Alanyaspor'a karşı iki asist yapan Yunus Akgün, bu sezon bir Süper Lig maçında iki gol pası veren ilk Adana Demirspor oyuncusu oldu. Bu sezon Süper Lig'de Matias Vargas'tan daha fazla gole katkı sağlayan tek oyuncu Anthony Nwakaeme. Galatasaray'ın Süper Lig deplasmanlarında attığı son beş golün üçünü Mostafa Mohammed kaydetti.

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ADANA DEMİRSPOR GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDAN CANLI OLARAK YAYINLANACAK?

Adana Demirspor Galatasaray maçı bu akşam saat 20:00'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 2 kanalından canlı olarak yayınlanacak

Galatasaray ligde 6 maçtır kazanamıyor

Spor Toto Süper Lig’in 17. haftasında sahasında Medipol Başakşehir ile berabere kalan Galatasaray ligde üst üste 6. maçında da puan kaybetti.

Spor Toto Süper Lig’in 17. haftasında Galatasaray Nef Stadyumu’mda karşılaştığı Medipol Başakşehir ile 1-1 berabere kaldı. Bu sonuçla sarı-kırmızılıların kötü serisi devam etti. Süper Lig'de son olarak Gaziantep FK'yı mağlup eden Galatasaray daha sonra oynadığı 6 maçta 3 puan alamadı. Sarı-kırmızılılar bu süreçte Fenerbahçe ile Sivasspor'a mağlup olurken, Fatih Karagümrük, Yeni Malatyaspor, Altay ve Başakşehir ile de berabere kaldı. Galatasaray Süper Lig’in 18. haftasında deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaşacak.