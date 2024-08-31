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Adana Demirspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Süper Lig Adana Demirspor Galatasaray muhtemel 11'ler

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Adana Demirspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda Süper Lig Adana Demirspor Galatasaray muhtemel 11ler
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 31, 2024 09:45

Trendyol Süper Lig’de bugün Galatasaray Adana Demirspor ile karşılaşacak. Yeni Adana Stadı’nda oynanacak maçı Kadir Sağlam yönetecek. Adana Demirspor Galatasaray maçı canlı yayın detayları taraftarlar tarafından merak ediliyor. Geçen haftayı Avrupa sınavı nedeniyle maç yapmadan geçiren Cimbom, Young Boys’a elenmenin üzüntüsünü bugün Adana’da kazanarak unutturmak istiyor. Peki, Adana Demirspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, Süper Lig Adana Demirspor Galatasaray muhtemel 11'ler

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Süper Lig 4. hafta karşılaşmaları Adana Demirspor Galatasaray maçı ile devam ediyor. Sarı kırmızılılarda sakatlığı devam eden Davinson Sanchez ve izinli olan Gabriel Sara kadroda yer almayacak. Ligin ilk haftasında konuk ettiği Atakaş Hatayspor'u 2-1 mağlup eden Galatasaray, ikinci haftada da deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor'u 2-1 yendi. Sarı-kırmızlı ekibin sezonun 3. haftasındaki Gaziantep FK maçı ise UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Young Boys ile oynanan karşılaşma nedeniyle ertelendi. Peki, Adana Demirspor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Adana Demirspor Galatasaray maçı hangi kanalda? İşte, Süper Lig Adana Demirspor Galatasaray maçı canlı izle bilgisi...

ADANA DEMİRSPOR - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Adana Demirspor - Galatasaray maçı 31 Ağustos Cumartesi saat 21:45’te başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Mücadeleyi Kadir Sağlam yönetecek, yardımcılıklarını ise Samet Çavuş ve Bersan Duran üstlenecek.

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ADANA DEMİRSPOR - GALATASARAY MAÇI MUHTEMEL 11

Adana Demirspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda Süper Lig Adana Demirspor Galatasaray muhtemel 11ler

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