Adana Demirspor - Fenerbahçe maçında Jorge Jesus kırmızı karttan önce hakem Ali Palabıyık'a ne dedi?

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Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Adana Demirspor'a konuk oldu. Yeni Adana Stadı'nda oynanan karşılaşma karşılıklı atılan gollerle 1-1 tamamlandı. Karşılaşmaya hakem Ali Palabıyık'ın yönetimi damga vurdu.

MERT HAKAN'IN GOLÜ İPTAL EDİLDİ

Mert Hakan Yandaş, 14. dakikada ceza sahası dışından yaptığı şık vuruşa ağları havalandırdı. Hakem Ali Palabıyık, 2.5 dakika süren inceleme sonunda Mert Hakan Yandaş'ın gol öncesi elle oynadığını işaret ederek VAR hakemi Koray Gençerler'in golü iptal ettiğini açıkladı.

Maçın hakemi Palabıyık, pozisyonu izlemek için VAR monitörüne gitmezken verilen karar sonrası oyuncular ve Jorge Jesus uzun süre itirazda bulundu. Sarı-lacivertli taraftarlar da kararın yanlış olduğu yönünde çok sayıda paylaşım yaptı.

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PENALTI BEKLENTİSİ

Karşılaşmanın 25. dakikasında ise Fenerbahçeli oyuncular, kullanılan korner sırasında Batshuayi'ye ceza sahası içinde yapılan hareket için de penaltı bekledi. VAR incelemesinin ardından oyun devam etti.

ADANA DEMİRSPOR PENALTI KAZANDI, İRFAN CAN CEZALI OLDU

Mücadelenin 30. dakikasında ise İrfan Can Kahveci'nin elle oynadığı gerekçesiyle Adana Demirspor penaltı kazandı. Ali Palabıyık, VAR incelemesinin ardından penaltı kararını verirken İrfan Can Kahveci'ye sarı kart gösterdi. Milli oyuncu, Konyaspor maçında cezalı duruma düştü.

FENERBAHÇE BİR KEZ DAHA PENALTI EKLEDİ

Maçın 69. dakikasında ise Belhanda ile girdiği mücadelenin ardından Samet Akaydin yerde kaldı. Sarı-lacivertliler bir kez daha penaltı beklerken Ali Palabıyık devam kararı verdi.

JESUS ÇILGINA DÖNDÜ, KIRMIZI GÖRDÜ

Karşılaşmanın 90+10. dakikasında ise Fenerbahçe, Miha Zajc'ın yerde kaldığı pozisyonun ardından frikik bekledi. Ali Palabıyık'ın devam kararı sonrası yedek kulübesi ayağa kalktı. Son düdüğün ardından Jesus koşarak sahaya girdi ve Ali Palabıyık'a tepki gösterdi. Hakem, Jesus'a kırmızı kart gösterdi.

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O ANLARDA NE DEDİ?

Maçın hakemi Ali Palabıyık'a gösterdiği tepki sonrasında kırmızı kart gören Jorge Jesus'un o sırada hakeme ne dediği ortaya çıktı. BeIN Sports'un haberine göre Jesus, o sırada Ali Palabıyık'a şu ifadeleri kullandı: "Ben pozisyonu yerimden gördüm, sen nasıl görmüyorsun!"