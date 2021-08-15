Adana Demirspor Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta? Adana Demirspor Fenerbahçe maçı hangi kanalda yayınlanacak? İşte Muhtemel 11'ler...

Adana Demirspor, 26 yıl aradan sonra çıkacağı ilk Süper Lig maçında Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Adana Demirspor, Süper Lig'de en son 1994-1995 sezonunda karşılaştığı Fenerbahçe'ye 3-0 ve 1-0 yenilmişti. Akdeniz ekibi, Süper Lig'de kalıcı olmak için kadrosunu önemli transferlerle güçlendirdi. Peki, Adana Demirspor - Fenerbahçe maçı saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak?

MUHTEMEL 11'LER

Adana Demirspor: Vedat, Svensson, Tayyib, Rassouil, Kaan, Gökhan, Sinan, Belhanda, Assombalonga, Akintola, Balotelli

Fenerbahçe: Altay, Tisserand, Szalai, Novak, Osayi, Zajc, Gustavo, Ferdi, Mesut, İrfan, Serdar

Adana Demirspor, son olarak 1994-1995 sezonunda mücadele ettiği Süper Lig'de 26 yıl aradan sonra ilk maçına Fenerbahçe karşısında çıkacak. Yeni Adana Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak maçı hakem Ali Şansalan yönetecek. Adana Demirspor - Fenerbahçe maçı Bein Sports HD 1 kanalından canlı izlenebilecek.

Adana Demirspor Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Yeni Adana Stadı'nda oynanacak ve saat 21.45'te başlayacak mücadeleyi hakem Ali Şansalan yönetecek. Karşılaşma beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak.

26 yıl sonra yeniden

Akdeniz ekibi, geçen sezon teknik direktörler Ümit Özat ve Cüneyt Dumlupınar'ın ardından ligin 22. haftasında takımın başına teknik direktör Samet Aybaba'yı getirdi.

Daha önce 1996-1997'de Kayserispor'u, 2016-2017'de de Sivasspor'u Süper Lig'e taşıyan Aybaba, mavi-lacivertli ekibi de 12 maçta 10 galibiyet ve 2 beraberlikle geçen sezon TFF 1. Lig şampiyonu yaparak Süper Lig'e çıkardı.

1972-1973, 1986-1987, 1990-1991 ve 1993-1994 sezonlarında Süper Lig'e yükselme başarısı gösteren Adana Demirspor, geçen sezonla 5. kez bu başarıyı tekrarladı.

Önemli transferler yapıldı



Akdeniz ekibi, Süper Lig'de kalıcı olmak için kadrosunu önemli transferlerle güçlendirdi.

Mavi-lacivertliler, Mario Balotelli, Younes Belhanda, Benjamin Stambouli, Birkir Bjarnason, Britt Assombalonga, Jonas Svensson, Arijanet Muric, David Akintola, Lucas Castro, Metehan Mimaroglu ve Ferhat Kaplan'ı kadrosuna kattı.

Geçen sezon kiralık olarak forma giyen Muhammed Şengezer, Yunus Akgün, Berk Yıldız, Emircan Altıntaş, Mikheil Ergemlidze ve İsmail Yüksel ile sözleşme yenilemeyen Adana Demirspor, Emilijus Zubas, Hamidou Traore, Hasan Kılıç, Okan Alkan, Levent Ayçiçek, Hamza Ok, Kerim Avcı, Berkant Yayla ve Süleyman Koç ile yollarını ayırdı.

Ligin ilk haftasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak



Adana Demirspor, Süper Lig'in ilk haftasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak.

Karşılaşmayı, tribün kapasitesinin yüzde 50'si kadar taraftar da stattan izleyebilecek.