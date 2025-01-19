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Adana Demirspor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler belli oldu! FB maçı canlı izle...

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#Adana Demirspor-Fenerbahçe Maçı#Süper Lig#Deplasman
Adana Demirspor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda Muhtemel 11ler belli oldu FB maçı canlı izle...
Oluşturulma Tarihi: Ocak 19, 2025 12:27

Fenerbahçe, Süper Lig 20. haftada deplasmanda Adana Demirspor ile mücadele edecek. Sarı lacivertli ekip bu sezon ligde çıktığı 18 maçta 13 galibiyet, 2 yenilgi ve 3 beraberlik aldı. Fenerbahçe, bu sonuçlarla Süper Lig puan tablosunda 42 puanla ikinci sırada yer alıyor. Bir maçı eksik olan Jose Mourinho'nun öğrencileri, Adana deplasmanından galibiyetle ayrılırsa, lider durumdaki Galatasaray ile farkı 6 puana indirmiş olacak. Heyecanla beklenen karşılaşmayı Halil Umut Meler yönetecek. maçın VAR hakemi de Danimarkalı Sandi Putros oldu. Ayrıca Jose Mourinho ilk 11'ini de belirledi. Peki Adana Demirspor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? FB maçı ilk 11'de kimler var? İşte ayrıntılar...

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Fenerbahçe, ligin 20. haftasında Adana Demirspor karşısında olacak. Adana Demirspor, puan tablosunun son basamağında yer alıyor. Sarı lacivertli ekip ise rakibini yenerse haftayı puan kaybıyla kapatan lider G.saray’la arasındaki puan farkını 6’ya düşürecek. Diğer taraftan rakip takım, sürpriz bir sonuca imza atarak umutlarını canlı tutmak istiyor. Adana Demirspor mücadelesi öncesinde Fenerbahçe'de 4 oyuncunun sakatlığı bulunuyor. sarı lacivertlilerde, sakatlıkları bulunan Jayden Oosterwolde, Rodrigo Becao, İsmail Yüksek ve kaleci Dominik Livakovic, bugün forma giyemeyecek. Sarı kart cezası sebebiyle Konya deplasmanında takımını yalnız bırakan Amrabat’ın ise bu 11’de olması bekleniyor. İşte Adana Demirspor Fenerbahçe maçı canlı yayın bilgisi...

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ADANA DEMİRSPOR-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe ve Adana Demirspor, bu akşam (19 Ocak) karşı karşıya gelecek. Yeni Adana Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 19.00'da başlayacak.

Halil Umut Meler'in yöneteceği mücadele beIN SPORTS 1 - 4K ekranlarından canlı olarak takip edilebilecek.

MUHTEMEL 11'LER

ADANA DEMİRSPOR: Eren, Arda, Tolga, Semih, Abdulsamet, Osman, Ali, İzzet, Maestro, Yusuf, Aimbetov.

FENERBAHÇE: İrfan Can, Mert Müldür, Çağlar, Djiku, Oğuz, Kostic, Amrabat, Fred, Tadic, En Nesyri, Dzeko.

Adana Demirspor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda Muhtemel 11ler belli oldu FB maçı canlı izle...

AMRABAT DÖNDÜ

Sarı kart cezası sebebiyle Konya deplasmanında takımını yalnız bırakan Sofyan Amrabat, görev verilmesi durumunda yarın sahadaki yerini alabilecek.

Sarı kart sınırında bulunan Sebastian Szymanski ve Samet Akaydin, forma giyip kart görmeleri durumunda bir sonraki hafta oynanacak Göztepe mücadelesinde cezalı duruma düşecek.

SARI LACİVERTLİ EKİPTE 4 EKSİK VAR

Adana Demirspor mücadelesi öncesinde Fenerbahçe'de 4 oyuncunun sakatlığı bulunuyor.

Uzun süredir takımdan ayrı kalan Jayden Oosterwolde ve Rodrigo Becao'nun yanı sıra İsmail Yüksek ve Konyaspor maçında sakatlanan kaleci Dominik Livakovic, bugüm forma giyemeyecek.

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#Adana Demirspor-Fenerbahçe Maçı#Süper Lig#Deplasman

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