Adana Demirspor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler belli oldu! FB maçı canlı izle...

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Fenerbahçe, ligin 20. haftasında Adana Demirspor karşısında olacak. Adana Demirspor, puan tablosunun son basamağında yer alıyor. Sarı lacivertli ekip ise rakibini yenerse haftayı puan kaybıyla kapatan lider G.saray’la arasındaki puan farkını 6’ya düşürecek. Diğer taraftan rakip takım, sürpriz bir sonuca imza atarak umutlarını canlı tutmak istiyor. Adana Demirspor mücadelesi öncesinde Fenerbahçe'de 4 oyuncunun sakatlığı bulunuyor. sarı lacivertlilerde, sakatlıkları bulunan Jayden Oosterwolde, Rodrigo Becao, İsmail Yüksek ve kaleci Dominik Livakovic, bugün forma giyemeyecek. Sarı kart cezası sebebiyle Konya deplasmanında takımını yalnız bırakan Amrabat’ın ise bu 11’de olması bekleniyor. İşte Adana Demirspor Fenerbahçe maçı canlı yayın bilgisi...

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ADANA DEMİRSPOR-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe ve Adana Demirspor, bu akşam (19 Ocak) karşı karşıya gelecek. Yeni Adana Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 19.00'da başlayacak.

Halil Umut Meler'in yöneteceği mücadele beIN SPORTS 1 - 4K ekranlarından canlı olarak takip edilebilecek.

MUHTEMEL 11'LER

ADANA DEMİRSPOR: Eren, Arda, Tolga, Semih, Abdulsamet, Osman, Ali, İzzet, Maestro, Yusuf, Aimbetov.

FENERBAHÇE: İrfan Can, Mert Müldür, Çağlar, Djiku, Oğuz, Kostic, Amrabat, Fred, Tadic, En Nesyri, Dzeko.

AMRABAT DÖNDÜ

Sarı kart cezası sebebiyle Konya deplasmanında takımını yalnız bırakan Sofyan Amrabat, görev verilmesi durumunda yarın sahadaki yerini alabilecek.

Sarı kart sınırında bulunan Sebastian Szymanski ve Samet Akaydin, forma giyip kart görmeleri durumunda bir sonraki hafta oynanacak Göztepe mücadelesinde cezalı duruma düşecek.

SARI LACİVERTLİ EKİPTE 4 EKSİK VAR

Adana Demirspor mücadelesi öncesinde Fenerbahçe'de 4 oyuncunun sakatlığı bulunuyor.

Uzun süredir takımdan ayrı kalan Jayden Oosterwolde ve Rodrigo Becao'nun yanı sıra İsmail Yüksek ve Konyaspor maçında sakatlanan kaleci Dominik Livakovic, bugüm forma giyemeyecek.