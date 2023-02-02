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Adana Demirspor Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İlk 11'ler belli oldu mu? İşte Adana Demirspor-Fenerbahçe maçı canlı yayın bilgisi

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#Fenerbahçe#Adana Demirspor#Süper Lig
Adana Demirspor Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda İlk 11ler belli oldu mu İşte Adana Demirspor-Fenerbahçe maçı canlı yayın bilgisi
Oluşturulma Tarihi: Şubat 02, 2023 18:08

Adana Demirspor Fenerbahçe maçı canlı yayını bu akşam ekranlara geliyor. Adana Demirspor Fenerbahçe maçı, iki takım için de kritik bir önem arz edecek. 44 puanla liderin 7 puan gerisinde yer alan Fenerbahçe, şampiyonluk yarışındaki ilerleyişini sürdürmek için Adana Demirspor karşısından mutlak 3 puanla ayrılmanın yollarını arayacak. Ev sahibi ekip ise Avrupa Ligi'ne gitme amacıyla ilk 3 sırada yer bulabilmek için 3 puana odaklanacak. Peki, Adana Demirspor Fenerbahçe maçı ilk 11 kadrosu belli oldu mu? Adana Demirspor Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte, o karşılaşma hakkında bazı bilgiler

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Adana Demirspor Fenerbahçe maçı, iki takımın kariyerindeki 41'inci mücadelesi olacak. Daha önce Fenerbahçe karşısında 5 galibiyet elde eden Adana Demirspor, kalan maçlarda sahadan 10 beraberlik ve 25 mağlubiyetle ayrıldı. Peki, Adana Demirspor Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte, o mücadele hakkında bazı bilgiler

İLK 11'LER

Adana Demirspor: Ertaç, Svensson, Mert, Semih, Rodrigues, Stambouli, Ndiaye, Belhanda, Akintola, Onyekuru, Emre Akbaba.

Fenerbahçe: Altay, Ferdi, Samet, Szalai, Lincoln, Arao, Mert Hakan, İrfan Can, Rossi, Valencia, Batshuayi

ADANA DEMİRSPOR FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Süper Lig'in 22'nci Hafta mücadelesinde Adana Demirspor, Fenerbahçe'yi konuk edecek. 2 Şubat Perşembe günü saat 20.00'da oynanacak mücadele, Bein Sports 1 kanalından canlı izlenebilecek.

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#Fenerbahçe#Adana Demirspor#Süper Lig

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