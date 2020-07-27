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Haber Giriş: 27.07.2020 - 12:46,Son Güncelleme:

Adana Demirspor Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

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Adana Demirspor Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Süper Lig'e yükselecek son takımın belli olacağı final Adana Demirspor ve Fatih Karagümrük arasında oynanacak. İki camia da bu karşılaşmaya kilitlendi. Peki Adana Demirspor Fatih Karagümrük maçı ne zaman oynanacak, maç saat kaçta başlayacak ve hangi kanaldan canlı yayınlanacak? İşte detaylar

Adana Demirspor ile Fatih Karagümrük arasındaki TFF 1. Lig play-off finali, 30 Temmuz Perşembe günü Ankara Eryaman Stadı'nda oynanacak.

Süper Lig'e yükselecek son takımın belirleneceği TFF 1. Lig play-off finali Ankara'da oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamada, Adana Demirspor ile Fatih Karagümrük arasındaki TFF 1. Lig play-off finalinin Ankara Eryaman Stadı'nda oynanacağı kaydedildi.

30 Temmuz Perşembe günü yapılacak karşılaşma, saat 21.00'de başlayacak. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

TFF 1. Lig'de ilk iki sırayı alan Hatayspor ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Süper Lig'e yükselmişti.

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