Adana Demirspor - Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

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Adana Demirspor - Eyüpspor maçı, her iki takım için de Süper Lig'deki form durumlarını geliştirmek adına büyük önem taşıyor. Ev sahibi Adana Demirspor, Süper Lig'de sahasında kötü bir seriye sahipken, Eyüpspor deplasman galibiyetlerine hasret kalmış durumda. İki takım da sahaya galibiyet için çıkacak.

ADANA DEMİRSPOR - EYÜPSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Süper Lig 2024/25 sezonu kapsamında Adana Demirspor - Eyüpspor karşı karşıya gelecek. Mücadele, 9 Kasım Cumartesi günü Bein Sports 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

ADANA DEMİRSPOR - EYÜPSPOR MAÇ ÖNCESİ İSTATİSTİKLERİ