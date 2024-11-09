Adana Demirspor - Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Oluşturulma Tarihi: Kasım 09, 2024 14:17
Adana Demirspor - Eyüpspor maçı ile Süper Lig'de puan tablosu bir kez daha güncellenecek. Bu karşılaşmada Eyüpspor, Adana Demirspor'un Süper Lig'de karşılaştığı 59. takım olarak sahneye çıkıyor. Adana Demirspor ise ligin yeni ekiplerinden birine karşı galibiyet arayışında. Peki, Adana Demirspor - Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda izlenebilecek? İşte detaylar.
Adana Demirspor - Eyüpspor maçı, her iki takım için de Süper Lig'deki form durumlarını geliştirmek adına büyük önem taşıyor. Ev sahibi Adana Demirspor, Süper Lig'de sahasında kötü bir seriye sahipken, Eyüpspor deplasman galibiyetlerine hasret kalmış durumda. İki takım da sahaya galibiyet için çıkacak.
ADANA DEMİRSPOR - EYÜPSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Süper Lig 2024/25 sezonu kapsamında Adana Demirspor - Eyüpspor karşı karşıya gelecek. Mücadele, 9 Kasım Cumartesi günü Bein Sports 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
ADANA DEMİRSPOR - EYÜPSPOR MAÇ ÖNCESİ İSTATİSTİKLERİ
- Adana Demirspor, Süper Lig’de iç sahada oynadığı son sekiz maçı kaybederek kulüp tarihinin en uzun mağlubiyet serisini yaşıyor. Bu serinin devam etmesi durumunda, Ankaragücü ve Zeytinburnuspor’un lig tarihindeki en uzun mağlubiyet serilerine ortak olacak.
- Eyüpspor, Süper Lig deplasmanlarında oynadığı son dört maçta galibiyet elde edemedi (2B 2M). Dış sahada daha uzun bir galibiyet hasretini en son 2022 yılında 1. Lig’de yaşamıştı.
- Bu yıl Süper Lig'de en fazla mağlubiyet yaşayan takımlar arasında yer alan Adana Demirspor (3G 10B 18M), Avrupa’nın büyük liglerinde de en çok yenilgi alan takımlar arasında.
- Eyüpspor, Süper Lig'deki son üç maçının ikisini kazandı (1B). Bu galibiyet serisini devam ettirmek için sahaya çıkacak olan İstanbul ekibi, daha önceki sekiz maçta yakaladığı galibiyet sayısını egale etmeyi hedefliyor.
- Adana Demirspor’un gol yollarında önemli katkılar yapan ismi Yusuf Barası, bu sezon gol attığı dört maçın hiçbirinden galibiyet çıkaramadı.
- Eyüpspor’da Ahmed Kutucu, Süper Lig’de bu sezon forma giydiği 11 maçın dokuzunda skora katkı sağladı (4 gol, 5 asist) ve ligin en istikrarlı oyuncuları arasında yer aldı.
- Eyüpspor’un etkili isimlerinden Mame Thiam, Adana Demirspor’a karşı deplasmanda yaptığı tek hat-trick ile dikkat çekiyor. Bu maçta da aynı performansı sergilemek isteyecek.