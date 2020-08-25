Adana Demirspor, Davide Lanzafame'yi transfer etti

Kulüpten yapılan açıklamada,, “Adana Demirsporumuz Macaristan Ligi takımlarından Budapest Honved FC forması giyen 33 yaşındaki İtalyan forvet Davide Lanzafame ile 1 1 yıllık anlaşma sağlamıştır. Milli takım forması da giyen Lanzafame, Honved takımında iki kez üst üste gol kralı olmuştur” denildi.

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