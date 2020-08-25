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Futbol
AA
Haber Giriş: 25.08.2020 - 18:47 | Son Güncelleme:

Adana Demirspor, Davide Lanzafame'yi transfer etti

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Adana Demirspor, Davide Lanzafame'yi transfer etti
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TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor, 33 yaşındaki forvet Davide Lanzafame'yi kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada,, “Adana Demirsporumuz Macaristan Ligi takımlarından Budapest Honved FC forması giyen 33 yaşındaki İtalyan forvet Davide Lanzafame ile 1 1 yıllık anlaşma sağlamıştır. Milli takım forması da giyen Lanzafame, Honved takımında iki kez üst üste gol kralı olmuştur” denildi.

Adana Demirspor, Davide Lanzafameyi transfer etti

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