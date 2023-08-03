Canlı anlatım: Adana Demirspor CFR Cluj maçı

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UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turunda temsilcimiz Adana Demirspor, 1-1'in rövanşında Romanya ekibi Cluj'u konuk ediyor.
CANLI ANLATIM
ADANA DEMİRSPOR 2-1 CLUJ
GOL: 43' Akintola, 68' Mogos (P), 90+4' Cheriff Ndiaye
KIRMIZI KART: 63' Gravillon
İkinci yarı oynanıyor...
İlk yarı sonucu: 1-0
İLK 11'LER
Adana Demirspor: Karacic, Svensson, Gravillon, Semih, Rodrigues, Stambouli, Emre Akbaba, Belhanda, Yusuf Sarı, Akintola, Cherif Ndiaye.
Cluj: Sava, Mogos, Kresic, Ajeti, Muhar, Camora, Cvek, Avounou, Krasniqi, Yeboah, Birligea.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
12. dakikada savunmanın arkasına sarkan Ndiaye topla buluşup sağ kanattaki Yusuf Sarı’ya pasını verdi. Yusuf Sarı'nın topu düzeltip yaptığı vuruşta meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.
17. dakikada son çizgiye kadar inen Avouno’nun ortasında Birligea’nın kafa vuruşunda top direkten oyun alanında döndü.
25. dakikada Camora soldan geliştirdiği atakta ayağının içiyle penaltı noktasına doğru topu çevirdi. Gravillon topu uzaklaştırarak tehlikeyi önledi.
31. dakikada Belhanda kullandığı serbest vuruşta defanstan seken top Emre Akbaba’nın önünde kaldı. Emre’nin gelişine şutunda meşin yuvarlak auta çıktı.
43. dakikada Belhanda'nın kullandığı köşe atışında ön direkte Akintola’nın kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. 1-0
ADANA DEMİRSPOR-CLUJ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Adana Demirspor-Cluj maçı saat 21.00'de başladı.
Yeni Adana Stadı’nda oynanan karşılaşma TV8,5'tan canlı olarak yayınlanıyor.