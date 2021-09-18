Adana Demirspor Çaykur Rizespor Süper Lig maçı saat kaçta, hangi kanalda?

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Süper Lig'de çıktığı son 33 maçı ve son 16 iç saha karşılaşmasını kazanamayan Adana Demirspor, iki alanda da lig tarihinin en uzun serilerini sona erdirmek istiyor. Süper Lig'in geride kalan bölümünde çıktığı dört maçın üçünü kaybeden Çaykur Rizespor, lig tarihinde hiçbir sezonun ilk beş karşılaşmasında 4+ yenilgi almadı.

Süper Lig'e o sezon yükselen takımlara konuk olduğu son beş maçı kazanamayan ve toplam üç gol atabilen Çaykur Rizespor, daha önceki beş karşılaşmanın dördünden galip ayrılmıştı. Süper Lig'in ilk dört haftasında en az toplam ve isabetli şut çeken, gol beklentisi yakalayan ve rakip ceza sahasında topla buluşan takım Çaykur Rizespor.

Adana Demirspor formasıyla çıktığı son iç saha maçında Konyaspor filelerini havalandıran Britt Assombalonga, Temmuz 2020'den bu yana ilk kez üst üste iki iç saha karşılaşmasında gol sevinci yaşamak istiyor. Bu sezon Süper Lig'de çıktığı dört maçta iki gol atabilen Çaykur Rizespor, bu gollerin ikisini de Damjan Djokovic'in kullandığı duran toplar sonucunda buldu. Süper Lig'in son iki sezonunda da boy gösteren kaleciler arasında hem en fazla kurtarış yapan, hem de en fazla gol yiyen isim, Çaykur Rizespor forması giyen Gökhan Akkan.

Adana Demirspor'un başında çıktığı ilk maçta Fatih Karagümrük'e 4-0 mağlup olan Vincenzo Montella, Guus Hiddink'ten bu yana Süper Lig kariyerindeki ilk karşılaşmada 4+ farklı yenilgi alan ilk yabancı teknik direktör oldu.

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ADANA DEMİRSPOR ÇAYKUR RİZESPOR SÜPER LİG MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Adana Demirspor Çaykur Rizespor Süper Lig maçı bu akşam saat 19:00'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 2 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Son maçında sahasında Atakaş Hatayspor'a 2-0 yenilen yeşil-mavililer, ligde 4 maç sonunda henüz galibiyet elde edemezken 1 puanla 18. sırada yer alıyor. Rize temsilcisinde sakatlığı bulunan Ronaldo Mendes, Dabo ve Cemali Sertel kadroda yer alamayacak. Hafif sakatlığı bulunan Bolasie kafilede yer alırken futbolcunun oynayıp oynamayacağı maç saatinde belli olacak.