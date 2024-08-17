Adana Demirspor - Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Süper Lig Adana Demirspor Çaykur Rizespor maçı canlı izle

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Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında bugün Çaykur Rizespor'u konuk edecek. Adana Demirspor, geçen sezon ligin ilk yarısında sahasında ağırladığı Karadeniz ekibini 2-1 yenmiş, deplasmanda ise 1-0 yenilmişti. Adana Demirspor-Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta? Adana Demirspor Çaykur Rizespor maçı hangi kanalda? Süper Lig Adana Demirspor Çaykur Rizespor maçı izle detayları...

ADANA DEMİRSPOR - RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Adana Demirspor Çaykur Rizespor maçı Yeni Adana Stadı'nda 17 Ağustos Cumartesi günü saat 21.45'te başlayacak. Mücadele beIN Sports ekranlarından canlı yayınlanacak. Karşılaşmayı hakem Cihan Aydın yönetecek.

SÜPER LİG 2. HAFTA MAÇ PROGRAMI

17 Ağustos Cumartesi:

19.15 Bellona Kayserispor-Net Global Sivasspor: Turgut Doman

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21.45 Adana Demirspor-Çaykur Rizespor: Cihan Aydın

21.45 Göztepe-Fenerbahçe: Kadir Sağlam

18 Ağustos Pazar:

19.15 RAMS Başakşehir-Corendon Alanyaspor: Arda Kardeşler

21.45 Gaziantep FK-Samsunspor: Emre Kargın

21.45 Beşiktaş-Antalyaspor: Mehmet Türkmen

19 Ağustos Pazartesi:

21.00 Atakaş Hatayspor-Kasımpaşa: Oğuzhan Çakır

21.00 İkas Eyüpspor-Sipay Bodrum FK: Halil Umut Meler

Not: Trabzonspor haftayı BAY geçecek