Çaykur Rizespor 4 golle turladı! Adana Demirspor uzatmada kaybetti

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Adana Demirspor, Ziraat Türkiye Kupası 5inci Tur maçında evinde ağırladığı Çaykur Rizespor’a normal süresi 2-2 biten karşılaşmada uzatmalar sonunda 4-3 mağlup olarak elendi.



2ncı dakikada Adana Demirsporda Onyekuru, çalımlarla rakip ceza sahasına girip, topu Abdurrahime gönderdi. Topla buluşan Abdurrahim’in bekletmeden yaptığı şutta meşin yuvarlak direğe çarpıp auta gitti.



7nci dakikada Çaykur Rizesporda sol kanattan topla ileri çıkan Deniz, rakip ceza sahası önündeki Sefaya pasını gönderdi. Topla buluşan Sefanın uzaktan sert şutunda top ağlarla buluştu: 0-1.



28inci dakikada serbest vuruş kazanan Adana Demirsporda Gökhan İnler, topu ceza sahasına ortaladı. Rakip savunmanın arasından yükselip topu alan Onyekurunun şutunda meşin yuvarlak kaleci Zaferde kaldı.



45+1inci dakikada sağ kanattan atak geliştiren Rizesporda Benhur, topu ceza sahasına gönderdi. Adana Demirspor savunmasının uzaklaştırmaya çalıştığı top, Denizin önünde kaldı. Denizin altıpas içinden yaptığı sert şutta top ağlarla buluştu: 0-2.



Maçın ilk yarısı Çaykur Rizesporun 2-0lık üstünlüğüyle tamamlandı.



49uncu dakikada sol kanattan atak geliştiren Adana Demirsporda NDiaye, topu Onyekuruya gönderdi. Çalımlarla rakip ceza sahasına sokulan Onyekuru’nun sert şutunda top direğe çarpıp auta gitti.



66ncı dakikada Adana Demirsporda Onyekurunun ceza sahası içinden yaptığı şutta top, Eren Emrenin eline çarptı. Maçın hakemi beyaz noktayı gösterdi.



68inci dakikada penaltı vuruşu kazanan Adana Demirsporda topun başına Akintola geçti. Akintolanın sert şutunda top ve kaleci Zafer ayrı köşelere gitti: 1-2.



85inci dakikada sağ kanattan atak geliştiren Adana Demirsporda Stambouli, topu ceza sahasına ortaladı. Rakip savunmanın arasından topa yükselen Emre Akbabanın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-2.



87nci dakikada Çaykur Rizesporun atağında Alberk, çalımlarla sol çaprazdan içeri girmeye çalışırken yerde kaldı ve maçın hakemi penaltı noktasını gösterdi.



89uncu dakikada Çaykur Rizesporun penaltı vuruşunda topun başına Benhur geçti. Benhurun şutunda kaleci Ertaç topu çeldi. Benhur, dönen topa bir kez daha vurdu ancak Ertaç bir kez daha gole izin vermedi.



Maçın normal süresi 2-2 eşitlikle sonuçlandı ve maç uzatmalara gitti.



105’inci dakikada sağ kanattan atak geliştiren Çaykur Rizespor’da Benhur’un sert şutunda kaleci Ertaç topu çeldi. Dönen topu takip eden Kubilay’ın tek vuruşunda meşin yuvarlak boş kaleye gitti ve ağlarla buluştu: 2-3.



108’inci dakikada Çaykur Rizespor’un atağında kaleci Ertaç’tan seken topu takip eden Alberk, tek vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 2-4.



116’ncı dakikada sağ kanattan atak geliştiren Adana Demirspor’da Yusuf Sarı, çalımlarla ortaya doğru sokuldu. Yusuf’un ceza sahası dışından yaptığı yerden sert şutunda top ağlarla buluştu: 3-4.



Uzatmalar sonunda maç 4-3 Çaykur Rizespor’un üstünlüğüyle tamamlandı.

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İLK 11'LER

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Adana Demirspor: Ertaç, İsmail, Samet, Manev, Abdurrahim, Ndiaye, İnler, Akintola, Berk, Bjarnason, Onyekuru

Çaykur Rizespor: Zafer, Mithat, Anıl, Eren Emre, Ercan, Papa, Miya, Sefa, Benhur, Ronaldo, Deniz