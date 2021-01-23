Adana Demirspor Bursaspor maçı saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

İki takım arasında bugüne kadar oynanan 52 maçın 24’ünü Bursaspor, 16’sını Adana Demirspor kazanırken, 12 maç beraberlikle sonuçlandı. Sezonun ilk yarısında oynanan maçtan ise Adana Demirspor 3-1’lik skorla galip ayrıldı. Son 5 lig maçında yenilgi yüzü görmeyen Bursaspor, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu’nda Antalyaspor’a elendi. Adana Demirspor da aynı turda Sivasspor’a yenilerek kupaya havlu attı.

TFF 1’inci Lig’de son dönemde yaptığı çıkış ve genç oyuncularının performansıyla gündeme gelen Bursaspor, sezonun ikinci yarısını Adana deplasmanında açıyor. Bursa temsilcisi, bu akşam saat 19.00’da Adana Demirspor’a konuk olacak. 5 Ocak Fatih Terim Stadı’nda oynanacak karşılaşma öncesinde Bursaspor, 27 puan ile 9’uncu sırada, Adana Demirspor ise 31 puan ile 5’inci basamakta bulunuyor.

Adana Demirspor, ligde 31 puanla 5. sırada bulunuyor. TFF 1. Lig'in ilk yarısında oynadığı son 4 karşılaşmanın 3'ünden üstün ayrılan ev sahibi ekip, ligin ikinci yarısının ilk haftasında, gençleriyle beğeni kazanan Bursaspor önünde hata yapmak istemiyor.

Bursaspor ise ligde ilk yarıyı, Vakıfköy'ün gençlerinin takdir gören performansıyla 27 puanla 9. sırada bitirdi. Ligin en çok gol atan 2. takımı olan Bursaspor, Adana deplasmanından 3 puanla dönerek, play-off mücadelesinde hasar almak istemiyor. İki takım arasında oynanan ilk yarıdaki mücadeleyi Adana Demirspor, 1-0 geriye düşmesine karşın 3-1 kazanmıştı.

ADANA DEMİRSPOR BURSASPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDAN CANLI YAYINLANACAK?

Bursaspor, TFF 1.Lig’in ikinci yarı perdesini Adana Demirspor deplasmanında açıyor. 5 Ocak Fatih Terim Stadı’nda bu akşam oynanacak olan maçın başlama saati 19.00. Karşılaşma TRT Spor kanalından canlı olarak yayınlanacak.