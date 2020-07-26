Adana Demirspor Bursaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Adana Demirspor ile Bursaspor Süper Lig bileti alma mücadelesinde karşı karşıya gelecek. Maçı kazanan ekip, final etabına çıkacak ve Süper Lig'e bir adam daha yaklaşacak. Gözler şimdi müsabakaya ilişkin bilgilerde. İşte, Adana Demirspor Bursaspor maçı hakkında son gelişmeler...

Adana Demirspor - Bursaspor maçı bu akşam oynanacak. 5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda, saat 21.00’de başlayacak mücadelede Yaşar Kemal Uğurlu hakem olarak görev alacak.

Müsabaka, beIN Sports MAX 1'den naklen ekranlara gelecek.

MUHTEMEL İLK 11'LER

Adana Demirspor: Kurtuluş, Tarık, Mitrovic, Rassoul, Mehmet, Hasan, Tevfik, Erkan Zengin, Dibba, Berk, Mehmet Akyüz

Bursaspor: Çağlar, Shehu, Diarra, Anıl, Kerem Can, Burak Kapacak, Burak Altıparmak, Tayfur, Özer, Traore, Seleznov

51. MÜSABAKA

İki ekip bu akşamki mücadele ile 51’inci kez resmi maçlarda karşı karşıya gelecek. Lig ve kupa maçları dahil daha önce oynanan 50 randevuda Bursaspor 24 mücadeleden galibiyetle ayrılırken, Adana ekibi 14 maçta kazandı, geriye kalan 12 randevu ise eşitlikle sona erdi.