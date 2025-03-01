×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Adana Demirspor Bodrumspor maçında talihsiz olay! Vedat Karakuş hastaneye kaldırıldı

Güncelleme Tarihi:

#Adana Demirspor#Bodrumspor#Vedat Karakuş
Adana Demirspor Bodrumspor maçında talihsiz olay Vedat Karakuş hastaneye kaldırıldı
Oluşturulma Tarihi: Mart 01, 2025 17:01

Süper Lig'in 26. haftasında oynanan Adana Demirspor-Bodrumspor maçında istenmeyen bir sakatlık yaşandı. Puscas'ın, Vedat Karakuş'a yaptığı darbe sonrası Adana Demirspor'un kalecisi yerde kaldı. Oyuncu, hastaneye kaldırıldı.

Haberin Devamı

Süper Lig'de oynanan Adana Demirspor - Bodrum FK maçında bir sakatlık yaşandı.

Karşılaşmanın 35. dakikasında Adana Demirspor ceza sahasında yaşanan pozisyonda George Puscas'ın dizi Adana Demirspor kalecisi Vedat Karakuş'un kafasının arkasına geldi.

Vedat Karakuş, bu müdahale sonrası sakatlık yaşadı. Oyundan çıkmak zorunda kalan Vedat Karakuş için sahaya ambulans girdi ve 27 yaşındaki kaleci hastaneye kaldırıldı.

Adana Demirspor'da karşılaşmanın 38. dakikasında Vedat Karakuş yerine Mustafa Uğur Eser oyuna dahil oldu.

İYİ HABER GELDİ
Yaşanan bu gelişmenin ardından yayıncı kuruluştan yapılan açıklamada göre Vedat Karakuş'un bilinci açık ve tedavisi hastanede devam edecek. 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Adana Demirspor#Bodrumspor#Vedat Karakuş

BAKMADAN GEÇME!