Adana Demirspor Bodrumspor maçında talihsiz olay! Vedat Karakuş hastaneye kaldırıldı

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Süper Lig'de oynanan Adana Demirspor - Bodrum FK maçında bir sakatlık yaşandı.



Karşılaşmanın 35. dakikasında Adana Demirspor ceza sahasında yaşanan pozisyonda George Puscas'ın dizi Adana Demirspor kalecisi Vedat Karakuş'un kafasının arkasına geldi.



Vedat Karakuş, bu müdahale sonrası sakatlık yaşadı. Oyundan çıkmak zorunda kalan Vedat Karakuş için sahaya ambulans girdi ve 27 yaşındaki kaleci hastaneye kaldırıldı.



Adana Demirspor'da karşılaşmanın 38. dakikasında Vedat Karakuş yerine Mustafa Uğur Eser oyuna dahil oldu.



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Yaşanan bu gelişmenin ardından yayıncı kuruluştan yapılan açıklamada göre Vedat Karakuş'un bilinci açık ve tedavisi hastanede devam edecek.



