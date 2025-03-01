ADANA - DEMİRSPOR BODRUM FK MAÇI CANLI 🔴|| Muhtemel 11'ler belli oldu! Adana Demirspor - Bodrum FK maçı saat kaçta hangi kanalda?

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Adana Demirspor - Bodrum FK maçı saat kaçta hangi kanalda? Süper Lig 26. Hafta maçları kapsamında bugün Adana Demirspor sahasında bugün Bodrum FK'yı konuk ediyor. Maç öncesinde sporseverler başta belirtilen sorunun cevabını araştırıyor. Merak edenler için maçla ilgili detayları haberimizde derledik. Peki, Adana Demirspor - Bodrum FK maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte merak edilip araştırılan ayrıntılar...

ADANA DEMİRSPOR - BODRUM FK MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Yeni Adana Stadı'nda bugün oynanacak maç, saat 16.00'da başlayacak. Mücadele beIN SPORTS-1'den naklen yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Adana Demirspor: Vedat, Arda Kurtulan, Burhan, Tolga, Abdulsamet, İzzet, Maestro, Tayfun, Alioui, Ali Yavuz, Yusuf Barasi.

Sipay Bodrum FK: Diogo Sousa, Celutska, Ajeti, Ali, Cenk, Musah, Taylan, Fredy, Seferi, Okita, Puscas.

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Ligde 2 galibiyet ve 3 beraberlik elde eden ancak 12 puan silme cezası nedeniyle -3 puanla son sırada yer alan Adana Demirspor, 23 puanla 17. sırada bulunan rakibi karşısında galibiyet arayacak.

Mavi-lacivertliler, sezonun ilk yarısındaki maçta Bodrum FK'ye deplasmanda 3-1 yenilmişti.