Adana Demirspor-Beşiktaş maçında Ersin Destanoğlu'na yabancı madde!

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Süper Lig'de Adana Demirspor ile Beşiktaş arasında oynanan karşılaşma sırasında Ersin Destanoğlu'nun başına yabancı bir madde geldi.



Maçın ikinci yarısında Yunus Akgün'ün şut çekeceği sırada tribünden gelen yabancı madde, Ersin Destanoğlu'nun kafasına isabet etti. Pozisyonda hole izin vermeyen Ersin Destanoğlu kısa süre sonra başında kanama meydana geldiğini gördü ve sağlık görevlilerini çağırdı.

Karşılaşmanın 60. dakikasında sağlık görevlileri sahaya girerek Ersin Destanoğlu'nu müdahalede bulundu. Siyah-beyazlıların genç kalecisi, bu müdahalenin ardından oyuna devam etti.