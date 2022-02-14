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Adana Demirspor-Beşiktaş maçında Ersin Destanoğlu'na yabancı madde!

#Ersin Destanoğlu#Beşiktaş#Adana Demirspor
Adana Demirspor-Beşiktaş maçında Ersin Destanoğluna yabancı madde

Adana Demirspor'la deplasmanda karşılaşan Beşiktaş'ta kaleci Ersin Destanoğlu, kafasına yabancı madde gelmesi nedeniyle kendisini bir anda yerde buldu.

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Süper Lig'de Adana Demirspor ile Beşiktaş arasında oynanan karşılaşma sırasında Ersin Destanoğlu'nun başına yabancı bir madde geldi.

Maçın ikinci yarısında Yunus Akgün'ün şut çekeceği sırada tribünden gelen yabancı madde, Ersin Destanoğlu'nun kafasına isabet etti. Pozisyonda hole izin vermeyen Ersin Destanoğlu kısa süre sonra başında kanama meydana geldiğini gördü ve sağlık görevlilerini çağırdı.

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Karşılaşmanın 60. dakikasında sağlık görevlileri sahaya girerek Ersin Destanoğlu'nu müdahalede bulundu. Siyah-beyazlıların genç kalecisi, bu müdahalenin ardından oyuna devam etti.

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#Ersin Destanoğlu#Beşiktaş#Adana Demirspor

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