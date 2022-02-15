Adana Demirspor - Beşiktaş maçı sonrası Önder Karaveli'ye eleştiri

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
Elektrikte sona doğru Taslak hazır... İşte paketin ayrıntılarıElektrikte sona doğru! Taslak hazır... İşte paketin ayrıntıları#Elektrik Faturaları
İğrenç olayda kan donduran detaylar Anne sustu, öğretmen tacizi 1 yıl daha devam ettiİğrenç olayda kan donduran detaylar! Anne sustu, öğretmen tacizi 1 yıl daha devam etti#ÖĞRETMEN
Gece yarısı bombayı patlattı Şenol Güneş hayırlı olsunGece yarısı bombayı patlattı! 'Şenol Güneş hayırlı olsun'#Şenol Güneş
Etiketler bu kez indi Bazı ürünlerde yüzde 30u bulduEtiketler bu kez indi! Bazı ürünlerde yüzde 30'u buldu#KDV
En kritik 48 saat... Rusyadan Ukrayna sınırına binlerce birlik daha gittiEn kritik 48 saat... Rusya'dan Ukrayna sınırına binlerce birlik daha gitti!#RUSYA
28 Şubat ne alaka28 Şubat ne alaka#28 Şubat
Pandemide bahar umuduPandemide bahar umudu#Omikron
Erdoğan cumhurbaşkanı adayı olamaz mıErdoğan cumhurbaşkanı adayı olamaz mı?#Sabih Kanadoğlu
Burak Elmastan Okan Buruk için şoke eden sözler Ben olduğum sürece gelemezBurak Elmas'tan Okan Buruk için şoke eden sözler! 'Ben olduğum sürece gelemez'#Galatasaray
Çılgın Sayısal Lotoda dev ikramiye sahibini bulduÇılgın Sayısal Loto'da dev ikramiye sahibini buldu!#Çılgın Sayısal Loto
Milli gururlarımızMilli gururlarımız#Sena Elçin Karakaş
Türkiye ile BAE arasında 13 anlaşmaTürkiye ile BAE arasında 13 anlaşma#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Geççek diye şarkı adı olur mu'Geççek' diye şarkı adı olur mu?#Geççek
Emre Aşıktan Yağmur Sarnıça bir dava daha... 100 bin TL istiyorEmre Aşık'tan Yağmur Sarnıç'a bir dava daha... 100 bin TL istiyor!#Emre Aşık
Bir ömür ayrılmasın yollarımız'Bir ömür ayrılmasın yollarımız'#Birce Akalay
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Adana Demirspor - Beşiktaş maçı sonrası Önder Karaveli'ye eleştiri

#Adana Demirspor - Beşiktaş#Güntekin Onay#Önder Karaveli
Adana Demirspor - Beşiktaş maçı sonrası Önder Karaveliye eleştiri

Süper Lig'in 25. haftasında dün akşam oynanan Adana Demirspor - Beşiktaş mücadelesini Hürriyet yazarları Güntekin Onay ve Banu Yelkovan köşelerinde değerlendirdi.

Haberin Devamı

Süper Lig'in 25. haftasında 1-1 sonuçlanan Adana Demirspor - Beşiktaş maçını Hürriyet yazarları Güntekin Onay ve Banu Yelkovan köşelerinde değerlendirdi.

GÜNTEKİN ONAY: HARİKA BİR MAÇTI

Harika bir seyirci önünde son derece keyifli bir maç izledik. Zaman zaman tansiyon yükselse de futbol oynamayı düşünen iki takım seyir zevkini yukarıya taşıdı. Maça iyi başlayan Beşiktaş, Alex Teixeira’nın golüne kadar oyunun hakimiydi. Atiba olduğu zaman siyah beyazlılar orta alanda farklı bir kimliğe bürünüyor. Kanadalı emektar, bağlantıyı sağlamakla kalmıyor; pozisyon bilgisi çok yüksek olduğu için top rakipte iken boşlukları kapatıyor.

Gözden Kaçmasın

Son dakika: Gece yarısı Beşiktaşın teknik direktörünü açıkladı Şenol Güneş hayırlı olsunSon dakika: Gece yarısı Beşiktaş'ın teknik direktörünü açıkladı! 'Şenol Güneş hayırlı olsun'Haberi görüntüle

KALECi ERSiN HATASIZ OYNADI

Adana Demirspor ise 1-0 yenik duruma düştükten sonra tempoyu yükseltti ve özellikle Balotelli ve Vargas ile etkili oldu. Demirspor’un gerçekten de güçlü, hareketli ve birbirini tamamlayan ofansif hattı var. Dün Yunus ilk yarı gününde değildi. Ama ikinci yarıda Demirspor’un baskı kurduğu anlarda sahneye çıktı ve Beşiktaş savunmasını çok hırpaladı. İkinci yarıdaki etkili oyunuyla ev sahibi ekip puanı fazlasıyla hak etti.

Haberin Devamı

Beşiktaş’ta Vida ve Welinton baskı yedikleri bölümde sağlam durdular ve kritik hamleler ile skoru son bölüme kadar taşıdılar. Kaleci Ersin de dün hatasız oynadı ve kritik kurtarışlara imza attı.

KARAVELi YiNE YANLIŞ TERCiH YAPTI

Son derece tempolu ve keyifli bir 90 dakika izledik. Beşiktaş Teknik Direktörü Önder Karaveli, 17 yaşındaki Emirhan’ı son 30 dakikada oyuna alarak yine yanlış bir tercih yaptı. 30 bin kişi önünde, tansiyonu yüksek, sert mücadele Emirhan’ın maçı değil.

Alex Teixeira’nın golünde asisti yapan Kerem Kalafat’ı ise yine çok beğendim. Hiç top kaybı yapmıyor. Sakin ve oyun zekasıyla oynuyor. Adana Demirspor ligin en iyi takımlarından biri ve şu anda neden bulunduğu konumda olduğunu dün gece oynadığı futbolla ispatladı.

Gözden Kaçmasın

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancaktan hakemlerle ilgili flaş iddialarAdana Demirspor Başkanı Murat Sancak'tan hakemlerle ilgili flaş iddialar!Haberi görüntüle

BANU YELKOVAN: SEZONUN EN İYİ MAÇLARINDAN BİRİYDİ

Türkıye standartlarının çok üzerinde bir tempoda, lig ortalamalarının çok üzerinde bir seyirci kalabalığı önünde, Adana normlarına gayet uygun bir coşku seviyesinde oynandı maç. Karşılaşmaya iddialı bir koreografiyle başlayan mavi lacivertliler, en ufak bir şov hazırlamamış olsalardı da tribünleri hınca hınç dolduran ve son düdüğe kadar susmayan taraftarlar yeteri kadar görkemli bir seyirlik sunmuş olurlardı.

Haberin Devamı

BAMBAŞKA BiR TAKIM

Vincenzo Montella yönetiminde bambaşka bir takıma dönüşen, düşecekler mi diye beklenen sezonda Avrupa’yı zorlayan noktalara yükselen ve oralarda kalmaya niyetli görünen Adana temsilcisi her hafta üzerine koyduğu futboluyla ve penaltılarda kaybettiği kupa maçının yorgunluğuyla ve kendi evinde oynamanın iddiasıyla çıktı karşılaşmaya.

BEŞiKTAŞ MAÇA GERGiN ÇIKTI

Ligde son 4 haftada bir golün üzerinde skor kaydedememiş, önce Yeni Malatya, sonra Antalyaspor’la yenişememiş, kupa maçında da gol yollarındaki makus talihini yenemediği için turu penaltılarda hanesine yazdırabilmiş, son 10 deplasman maçının sadece birini kazanabilmiş ve maçı kazanmasının tek yolunun kalesini gole kapatmak olduğunu bilen bir takımın gerginliğiyle çıktı maça Beşiktaş.

Haberin Devamı

KONTRATAKLARLA GOL ARADI

Dakikalar 85’i gösterirken karşılaşma hala düşmeyen bir tempoda oynanıyor, orta sahalar hiç yokmuşlarcasına hızlı geçiliyor, 31.dakikada Alex Teixera’nın bulduğu gole cevap vermek isteyen Adana Demirspor çok arzulamasına ve çabalamasına rağmen bir türlü bulamadığı golün peşinde ısrarla koşuyor, atakların kâh Ersin kâh defans kah şanssız son vuruşlardan döndüğü noktada, bu defa siyah-beyazlılar hızlı kontrataklarla ikinci golü arıyordu.

TALHA-SAMET ORTAKLIĞI

Dakikalar 92’yi gösterirken forvet oyuncularının bir türlü bulamadığı gol, stoper ortaklığından geldi, topu Tayyib Talha indirdi, Samet Akaydın kaydetti. Adana Demirspor golden sonra daha da hırslandı.

Haberin Devamı

Golden sadece birkaç dakika sonra, Samet Akaydın kariyerindeki ikinci golü atacak, gol ofsayt gerekçesiyle kayda geçmeyecek ama birkaç dakika sonra hakemin düdüğüyle sona eren bu karşılaşma, sezonun bu ana kadarki en iyi maçlarından biri olarak kayda geçecekti.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Adana Demirspor - Beşiktaş#Güntekin Onay#Önder Karaveli

BAKMADAN GEÇME!

Hızlı antijen testi uyarısı Evlerde uygulanan bu testlerle ilgili en büyük risk...

Hızlı antijen testi uyarısı! 'Evlerde uygulanan bu testlerle ilgili en büyük risk...'

#Koronavirüs
Milli gururlarımız

Milli gururlarımız

#Sena Elçin Karakaş
Pandemide bahar umudu

Pandemide bahar umudu

#Omikron

BAKMADAN GEÇME!

Hızlı antijen testi uyarısı Evlerde uygulanan bu testlerle ilgili en büyük risk...

Hızlı antijen testi uyarısı! 'Evlerde uygulanan bu testlerle ilgili en büyük risk...'

#Koronavirüs
Milli gururlarımız

Milli gururlarımız

#Sena Elçin Karakaş
Pandemide bahar umudu

Pandemide bahar umudu

#Omikron