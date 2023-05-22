Adana Demirspor - Beşiktaş maçı sonrası Nihat Kahveci'den övgüler! "Bu puan ortalaması şampiyon bile yapar"

Haberin Devamı

TRT Spor yorumcusu Nihat Kahveci, Beşiktaş'ın deplasmanda Adana Demirspor'u 4-1 mağlup ettiği mücadeleyi değerlendirdi.

İŞTE O SÖZLER

Adana Demirspor'un golü de bulduktan sonra oynadığı oyunla bu oyunu çeviremez Beşiktaş dedirtti gerçekten. Beşiktaş canı yanmadan harekete geçmiyor. Trabzon'dan keşke gol yeseydik diyorlardır mesela. Maça giremediler o maçta.

"BU ORTALAMA ŞAMPİYON BİLE YAPAR"

Galatasaray'ın 4, Fenerbahçe'nin 5, Beşiktaş'ın 8 beraberliği var. Beşiktaş çok berabere kaldığı için bu kadar geriye düştü. Alanya ve Antalya maçları mesela benim aklıma gelenler. Şenol hoca geldikten sonra 22 maçta 16 galibiyet. Ortalama 2,36. Bu ortalama seni şampiyon bile yapar. Başarılıyken bile Şenol hoca mütevazı davranıyor. Şenol hocanın Milli Takım'da aldığı başarılar sonrası aldığı eleştirileri düşünüyor büyük ihtimalle. Şenol hoca ilk yarıdaki oyundan mutlu değildir. Başarılı olmaktaki en büyük kriter budur bence, 4-1 kazanırken bile eksiklerini görmektir. Çünkü her zaman yenik durumdayken böyle maç çeviremezsin. Beşiktaşlı taraftarlar bu kadro korunursa, takviyeler yaparsa çok iyi olur diyorlardır. Şenol hocayla Beşiktaş'ın uyumu inanılmaz. Şampiyonlar Ligi'nde bile yenilgisiz gruptan çıkan bir havaya bürünüyor.

Haberin Devamı

"BEŞİKTAŞ'IN OMURGASI TAŞ GİBİ"

Gedson'un bugüne kadar herşeyi yapıp gol ve asist sayısını da tamamlasa zaten bambaşka bir oyuncu olur diyorduk bugün harika bir gol attı. Kalesinde duvar ören Mert'i yine gördük. Yusuf'un şutunu inanılmaz çıkardı. Beşiktaş'ın omurgası da taş gibi Galatasaray gibi. Cenk inanılmaz özverili oynuyor. Kaçırdığı goller çok olsa bile eleştirmiyoruz çünkü çok mücadele ediyor. Aboubakar çok oyunun içinde mi diye düşünmeye başladığımızda golünü atıyor. Penaltı atışı da bugün üst seviyedeydi. Son ana kadar bekleyip vuruşunu yaptı.