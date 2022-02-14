Adana Demirspor Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte muhtemel kadro bilgileri

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Beşiktaş ile oynadığı son dokuz Süper Lig maçını kazanamayan ve bu karşılaşmaların tamamında gol yiyen Adana Demirspor, son galibiyetini kalesini gole kapatabildiği son mücadelede aldı. Adana Demirspor'a konuk olduğu son iki Süper Lig maçını kazanan Beşiktaş, lig tarihinde bu deplasmanda üst üste üç kez galip gelemedi. Evinde oynadığı son altı Süper Lig maçını kaybetmeyen Adana Demirspor, bu karşılaşmaların beşinde kalesini gole kapattı ve sadece bir gol yedi. Süper Lig'de çıktığı son 10 deplasman maçının sadece birini kazanan Beşiktaş, bu süreçteki tek galibiyetini kalesini gole kapatabildiği tek karşılaşmada aldı.

İstanbul takımlarına rakip olduğu son üç Süper Lig maçında puan kaybetmeyen Adana Demirspor, daha önceki 29 karşılaşmalık süreçte galibiyet alamamıştı. Süper Lig'e o sezon yükselen takımlarla oynadığı son dört maçın üçünü kaybeden Beşiktaş, daha önceki 46 karşılaşmalık süreçte aynı sayıda yenilgi almıştı.

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Bu sezon Süper Lig'de ceza sahası dışından en fazla isabetli şut çeken ve gol atan takım Adana Demirspor. Beşiktaş'ın ise geride kalan 24 haftalık süreçte bu şekilde yediği üç golün ikisi sezonun ilk yarısında Adana ekibiyle oynadığı karşılaşmada geldi. 2021/22 Süper Lig sezonunda Adana Demirspor'un en golcü oyuncusu olan Mario Balotelli, aynı zamanda ligde en fazla toplam ve isabetli şut çeken isim konumunda. Matias Vargas bu sezon Süper Lig'de 10 asiste ulaşan ilk oyuncu olurken; Adana Demirspor, Arjantinli oyuncunun gol pası verdiği hiçbir karşılaşmadan mağlup ayrılmadı.Bu sezon Beşiktaş formasıyla Süper Lig deplasmanlarında en fazla gol atan oyuncu olan Michy Batshuayi, bu gollerin üçünü penaltı noktasından kaydetti.

EKSİK İSİMLER DİKKAT ÇEKİYOR

Beşiktaş’ta sakatlıkları bulunan Josef de Souza ile Va lentin Rosier, Adana Demir maçının kadrosunda yer almıyor. Rosier, sakatlığı nedeniyle takımının Ziraat Türkiye Kupası’nda Göztepe ile oynadığı maçta forma giyemedi. Ligin 23. haftasındaki Ye ni Malatyaspor ile oynanan maçta sakatlanan ve bu nedenle Antalya kampında yer alamayan Josef ise Göztepe karşılaşmasında ilk yarıda görev alabildi. Brezilyalı futbolcu yaşadığı sakatlık nedeniyle maçın ikinci yarısında sahada yer alamadı. Beşiktaş’ın ligde Antalyaspor ile oynadığı maçta kırmızı kart gören Miralem Pjanic bu karşılaşmada görev alamayacak.

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OĞUZHAN KADRODAN ÇIKARILDI

Süper Lig’in 25. haftasında Adana Demirspor deplasmanında boy gösterecek olan Beşiktaş’ta Oğuzhan Özyakup, sakatlığı nedeniyle takımını yalnız bırakacak. Göztepe ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası mücadelesinde sağ alt baldır arka adalesinde ağrı hisseden tecrübeli futbolcunun çekilen MR sonucuna göre gerilme ve ödem tespit edildi. Te davisine başlanan Oğuzhan Özyakup, Adana Demirspor deplasmanında forma giyemeyecek.

3 OYUNCU SINIRDA

Ligde bu akşam Adana Demirspor’a konuk olacak Beşiktaş’ta; Cyle Larin, Michy Batshuayi ve Rıdvan Yılmaz kart ceza sınırında bulunuyor. Üç futbolcu, bu akşamki karşılaşmada sarı kart görmeleri halinde ligin 26. haftasındaki Altay maçında forma giyemeyecek.

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DEPLASMANDA KAZANAMIYOR

Siyah-Beyazlı ekip, bu sezon deplasmanda istediği sonuçları alamadı. Dış sahada 12 maça çıkan Beşiktaş, bunların sadece ikisini kazanabildi. Antalyaspor’u deplasmanda 3-2 yenen Kartal, Fatih Karagümrük’e ise dış sahada 1-0 üstünlük sağladı. Beşiktaş, dış sahadaki 12 maçta beşer beraberlik ve yenilgi sonunda 11 puan elde edebildi. Deplasmanda 13 gol atan Siyah- Beyazlılar, kalesinde ise 17 gol gördü.

SON 6 KARŞILAŞMADA KAYBETMEDİ

Bu sezon evinde oynadığı son altı Süper Lig maçını kaybetmeyen Adana Demirspor, 4 galibiyet ve 2 beraberlik aldı. Demirspor, bu karşılaşmaların beşinde kalesini gole kapattı ve sadece Kayserispor kaşısında bir gol yedi. Öte yandan Demirspor, İstanbul takımlarına rakip olduğu son üç Süper Lig maçında puan kaybetmedi.