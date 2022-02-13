Adana Demirspor-Beşiktaş maçı ne zaman? İşte müsabakanın detayları

Haberin Devamı

Adana Demirspor, bu hafta Süper Lig'de Beşiktaş'ı konuk edecek. Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş ile Adana Demirspor 3-3 berabere kalmıştı. Futbolseverlerin gözü şimdi bu haftaki müsabakada. İşte, Adana Demirspor-Beşiktaş maçının ayrıntıları...

Adana Demirspor-Beşiktaş maçı 14 Şubat Pazartesi günü yapılacak. Yeni Adana Stadı'nda saat 20.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetecek.

BEŞİKTAŞ'IN KAMP KADROSU

Süper Lig'in 25. haftasında Adana Demirspor'a konuk olacak Beşiktaş'ın kamp kadrosu açıklandı.

Yeni Adana Stadı'nda Adana Demirspor ile kozlarını paylaşacak siyah beyazlılarda kamp kadrosu açıklandı.

Siyah-beyazlıların Adana kafilesinde 6 eksik bulunuyor. Beşiktaş’ta sakatlıkları bulunan Oğuzhan Özyakup, Josef de Souza, Kevin N’Koudou, Valentin Rosier ve Mert Günok'un yanı sıra kart cezalısı Miralem Pjanic, Adana kafilesinde yer almıyor.