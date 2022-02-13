Adana Demirspor-Beşiktaş maçı ne zaman? İşte müsabakanın detayları

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
84 yıl sonra aynı tarihi hata Macrona çok sert tepki84 yıl sonra aynı tarihi hata! Macron'a çok sert tepki#Ukrayna
ABDli eski komutandan çarpıcı açıklama: Bölgenin anahtarı TürkiyeABD'li eski komutandan çarpıcı açıklama: Bölgenin anahtarı Türkiye#ABD
Tanıyanlar da şaşkın Bitcoin çiftinin hayatı birbirinden ilginç ayrıntılarla doluTanıyanlar da şaşkın! Bitcoin çiftinin hayatı birbirinden ilginç ayrıntılarla dolu#Bitcoin
Tansiyon yükseliyor Bir kritik açıklama daha: Çok çok ciddiTansiyon yükseliyor! Bir kritik açıklama daha: Çok çok ciddi#RUSYA
KDV indirimi nasıl yansıyacak İşte raflardaki eski ve yeni fiyatlarKDV indirimi nasıl yansıyacak? İşte raflardaki eski ve yeni fiyatlar#KDV Oranı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Önümüzdeki 16 ayı fırsata dönüştüreceğizCumhurbaşkanı Erdoğan: Önümüzdeki 16 ayı fırsata dönüştüreceğiz#AK PARTİ
Canlı: Trabzonda eşitlik bozuldu İlk gol 13te geldiCanlı: Trabzon'da eşitlik bozuldu! İlk gol 13'te geldi#Trabzonspor - Konyaspor
Yunan Bakan Yardımcısından Egede provokatif ziyaretlerYunan Bakan Yardımcısı'ndan Ege'de provokatif ziyaretler#Yunanistan
Konvoy yola çıktı... Brükselde OHALKonvoy yola çıktı... Brüksel'de OHAL!#Brüksel
Ticaret Bakanı Muştan KDV indirimi açıklaması 81 ile duyuruldu... Yaptırım uygulanacakTicaret Bakanı Muş'tan KDV indirimi açıklaması! 81 ile duyuruldu... Yaptırım uygulanacak#Mehmet Muş
Sultangazide düğün sahiplerinden polise saldırıSultangazi'de düğün sahiplerinden polise saldırı#Sultangazi
80inci testi de pozitif Beynim artık her gün bana Muzaffer bugün öleceksin diyor80'inci testi de pozitif! "Beynim artık her gün bana 'Muzaffer bugün öleceksin' diyor"#İstanbul
Kanlı takip Kırmızı ışıkta ateş açtılar, 2 kadın öldüKanlı takip! Kırmızı ışıkta ateş açtılar, 2 kadın öldü#Kocaeli
Evini kiraya vermeyen ev sahibi için kritik karar Uymayana para cezası...Evini kiraya vermeyen ev sahibi için kritik karar! Uymayana para cezası...#Amsterdam
Ünlü müzisyen yoğun bakıma alındıÜnlü müzisyen yoğun bakıma alındı!#Arif Şentürk
HABERLERSpor Arena Haberleri

Adana Demirspor-Beşiktaş maçı ne zaman? İşte müsabakanın detayları

#Adana Demirspor-Beşiktaş Maçı#Süper Lig
Adana Demirspor-Beşiktaş maçı ne zaman İşte müsabakanın detayları

Adana Demirspor, Süper Lig'in 25. haftasında Beşiktaş'ı ağırlayacak. Ligde 40 puanla 3'üncü sırada yer alan mavi-lacivertliler, 7'nci sıradaki İstanbul temsilcisi karşısında galibiyet arayacak. Müsabakaya kısa bir süre kala, maça dair ayrıntılar merak konusu oldu. Peki, Adana Demirspor-Beşiktaş maçı ne zaman?

Haberin Devamı

Adana Demirspor, bu hafta Süper Lig'de Beşiktaş'ı konuk edecek. Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş ile Adana Demirspor 3-3 berabere kalmıştı. Futbolseverlerin gözü şimdi bu haftaki müsabakada. İşte, Adana Demirspor-Beşiktaş maçının ayrıntıları...

Adana Demirspor-Beşiktaş maçı 14 Şubat Pazartesi günü yapılacak. Yeni Adana Stadı'nda saat 20.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetecek.

BEŞİKTAŞ'IN KAMP KADROSU

Süper Lig'in 25. haftasında Adana Demirspor'a konuk olacak Beşiktaş'ın kamp kadrosu açıklandı.

Yeni Adana Stadı'nda Adana Demirspor ile kozlarını paylaşacak siyah beyazlılarda kamp kadrosu açıklandı.

Siyah-beyazlıların Adana kafilesinde 6 eksik bulunuyor. Beşiktaş’ta sakatlıkları bulunan Oğuzhan Özyakup, Josef de Souza, Kevin N’Koudou, Valentin Rosier ve Mert Günok'un yanı sıra kart cezalısı Miralem Pjanic, Adana kafilesinde yer almıyor.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Adana Demirspor-Beşiktaş Maçı#Süper Lig

BAKMADAN GEÇME!

Geri gelir mi Pusuda bekleyen tehlike Delta Kendini yer altına attı...

Geri gelir mi? Pusuda bekleyen tehlike Delta! 'Kendini yer altına attı...'

#Koronavirüs
Harvardı ikiye bölen taciz davası Suçlamalar çok ciddi...

Harvard'ı ikiye bölen taciz davası! Suçlamalar çok ciddi...

#Harvard Üniversitesi
Faturalardaki bu detaya dikkat Sanayi elektriği kullanıyor olabilirsiniz...

Faturalardaki bu detaya dikkat! Sanayi elektriği kullanıyor olabilirsiniz...

#Elektrik Faturası

BAKMADAN GEÇME!

Geri gelir mi Pusuda bekleyen tehlike Delta Kendini yer altına attı...

Geri gelir mi? Pusuda bekleyen tehlike Delta! 'Kendini yer altına attı...'

#Koronavirüs
Harvardı ikiye bölen taciz davası Suçlamalar çok ciddi...

Harvard'ı ikiye bölen taciz davası! Suçlamalar çok ciddi...

#Harvard Üniversitesi
Faturalardaki bu detaya dikkat Sanayi elektriği kullanıyor olabilirsiniz...

Faturalardaki bu detaya dikkat! Sanayi elektriği kullanıyor olabilirsiniz...

#Elektrik Faturası