Adana Demirspor Beşiktaş hazırlık maçının tarihi belli oldu - Adana Demirspor Beşiktaş hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta?
Adana Demirspor Beşiktaş hazırlık maçının tarihi belli oldu. Maçın tarihi ve saati sosyal medya platformundan duyuruldu. Süper Lig’in son şampiyonu Beşiktaş, Yeni Adana Stadyumu’nda TFF 1. Lig’in son şampiyonu Adana Demirspor ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. Peki, Adana Demirspor Beşiktaş hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta?
Adana Demirspor Beşiktaş hazırlık maçının tarihi ve saati belli oldu. Beşiktaş JK’nın resmi Twitter adresinden yapılan paylaşımla hazırlık maçının tarihi siyah-beyazlı takımın taraftarlarına duyuruldu. Yapılan duyuruya göre, Beşiktaş ve Adana Demirspor 6 Ağustos’ta hazırlık maçına çıkacak.
Beşiktaş JK hazırlık maçının detaylarını açıkladığı paylaşımda “Süper Lig’in son şampiyonu Beşiktaşımız, 6 Ağustos Cuma günü saat 21.00’de Yeni Adana Stadyumu’nda TFF 1. Lig’in son şampiyonu Adana Demirspor ile hazırlık maçında karşılaşacak.” ifadelerini kullandı.
Süper Lig’in son şampiyonu Beşiktaşımız, 6 Ağustos Cuma günü saat 21.00’de Yeni Adana Stadyumu’nda TFF 1. Lig’in son şampiyonu Adana Demirspor ile hazırlık maçında karşılaşacak.#ŞampiyonlarBuluşuyor pic.twitter.com/th1NRi8jqz— Beşiktaş JK (@Besiktas) July 26, 2021