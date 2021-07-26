Adana Demirspor Beşiktaş hazırlık maçının tarihi belli oldu - Adana Demirspor Beşiktaş hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta?

Adana Demirspor Beşiktaş hazırlık maçının tarihi ve saati belli oldu. Beşiktaş JK’nın resmi Twitter adresinden yapılan paylaşımla hazırlık maçının tarihi siyah-beyazlı takımın taraftarlarına duyuruldu. Yapılan duyuruya göre, Beşiktaş ve Adana Demirspor 6 Ağustos’ta hazırlık maçına çıkacak.



Beşiktaş JK hazırlık maçının detaylarını açıkladığı paylaşımda “Süper Lig’in son şampiyonu Beşiktaşımız, 6 Ağustos Cuma günü saat 21.00’de Yeni Adana Stadyumu’nda TFF 1. Lig’in son şampiyonu Adana Demirspor ile hazırlık maçında karşılaşacak.” ifadelerini kullandı.

Süper Lig’in son şampiyonu Beşiktaşımız, 6 Ağustos Cuma günü saat 21.00’de Yeni Adana Stadyumu’nda TFF 1. Lig’in son şampiyonu Adana Demirspor ile hazırlık maçında karşılaşacak.#ŞampiyonlarBuluşuyor pic.twitter.com/th1NRi8jqz — Beşiktaş JK (@Besiktas) July 26, 2021