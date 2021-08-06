Adana Demirspor Beşiktaş hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Yeni sezon öncesi yaptığı transferlerle adından söz ettiren Akdeniz temsilcisi Adana Demirspor, Süper Lig'in son şampiyonu Beşiktaş ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. Her iki ekip de maçla birlikte eksiklerini görecek ve yeni sezona hazırlanacak. İşte, Adana Demirspor Beşiktaş hazırlık maçı hakkında ayrıntılar...

Süper Lig şampiyonu Beşiktaş ile TFF 1. Lig'i zirvede tamamlayarak 26 yıllık Süper Lig hasretine son veren Adana Demirspor, bugün karşı karşıya gelecek. Yeni Adana Stadyumu'nda oynanacak Adana Demirspor - Beşiktaş hazırlık maçı, saat 21:00'da başlayacak.

Müsabaka, A Spor'dan naklen ve şifresiz olarak ekranlara gelecek.

MUHTEMEL İLK 11'LER

Adana Demirspor: Ferhat, Svensson, Rassoul, Tayyip, Kaan, Stambouli, Gökhan İnler, Belhanda, Akintola, Assombalonga, Balotelli

Beşiktaş: Utku, Necip, Vida, Mehmet Topal, Rıdvan, Josef, Salih Uçan, Atiba, Gökhan Töre, Nkoudou, Kenan

ADANA DEMİRSPOR'DAN YENİ TRANSFER

Süper Lig takımlarından Adana Demirspor, İngiltere temsilcisi Manchester City'den kaleci Arijanet Muric'i kiralık olarak kadrosuna dahil etti.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüz Manchester City ve Kosova Milli Takımı kalecisi 22 yaşındaki Arijanet Muric ile bir yıllık kiralık anlaşmaya varmıştır." ifadesine yer verildi.