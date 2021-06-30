Adana Demirspor Başkanı Sancak: "Belhanda, Fonte ve Balotelli ile görüşüyoruz"

Süper Lig’in yeni ekibi Adana Demirspor’da başkan Murat Sancak ligde kalıcı olmak ve güçlü bir kadro kurmak istediklerini söyledi. D-Smart’ta yayınlanan Bol’ca Futbol’un konuğu olan Sancak transfer çalışmalarıyla ilgili olarak şu açıklamaları yaptı:

LjACiC iLE iLGiLENMiYORUZ

Belhanda ve Lille Kulübü’nün kaptanı Fonte ile görüşüyoruz. Bu transferler kolay olmuyor. İyi bir ev, iyi bir araba, iyi şartlar istiyorlar. diego Costa gündemimize geldi. Taraftarımız sabırlı olsun, onları mutlu edecek hamleleri yapacağız. Transferde şans faktörü çok önemli. Yüzde 70 başarı sağlarsak üst sıralarda oluruz. Anlaştığımız oyuncuların sevgililerini ikna edemiyoruz. Adem ljacic ile ilgilenmiyoruz. 10-12 civarı transfer yapacağız.

iMZA PARASI VERMEYiNCE...

Balotelli ile tekrar görüşmelere başladık. Kendisi çok gelmek istiyor fakat ilk görüşmede menajeri ile anlaşamadık. 600 bin Euro imza parası ve menajerine komisyon vermeyi kabul etseydik Balotelli şu an Adana’daydı.”

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