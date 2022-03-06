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Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'tan Yunus Akgün'e çağrı: 'İyi oyna!'

#Adana Demirspor#Murat Sancak#Süper Lig
Adana Demirspor Başkanı Murat Sancaktan Yunus Akgüne çağrı: İyi oyna

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak; Beşiktaş maçında aldığı ceza, Yunus Akgün, Loic Remy, Belhanda, Samet Aybaba ve Fatih Terim hakkında açıklamalar yaptı.

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Süper Lig'de ilk 27 haftada ortaya koyduğu performasla göz dolduran Adana Demirspor'da başkan Murat Sancak, açıklamalarda bulundu.

Yunus Akgün'e mesaj: Ayıp ediyorsun

Sosyal medya hesabı Instagram'da taraftardan gelen soruları yanıtlayan Murat Sancak, "Yunus Akgün için Galatasaray 'a satın alma teklifi yapmadık. Buradan Yunus Akgün'e de mesajım olsun; kalan maçlarda iyi oyna! Yunus eski performansın yok! Ayıp ediyorsun. Loic Remy'yi aldık, fırsat bulursa oynayacak ama bu takımda fırsat bulması da zor" dedi.

"Cezam haksız yere verilmedi"

Adana Demirspor- Beşiktaş maçından sonra 3 ay hak mahrumiyeti ve 113 bin ceza alan Başkan Sancak, "Cezam haksız yere verilmedi. Hak ettim verildi canları sağ olsun" açıklamasında bulundu.

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancaktan Yunus Akgüne çağrı: İyi oyna

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"Adana Demirspor, lige çıkmasın diye muska yapmışlar"

26 yıl alt liglerde mücadele eden ve play-off finallerinde direkten dönen Mavi Şimşekler'le ilgili Sancak'tan flaş açıklama geldi. Murat Sancak, "Adana Demirspor çıkmasın diye muska yapmışlar, saha çimlerinin altında 5-6 tane muska bulduk. Gelecek sezon kadınlara özel tribün yapılacak" diye konuştu.

"Belhanda'dan memnumum! Aybaba zor gelir"

Younes Belhanda, Samet Aybaba ve Fatih Terim hakkında ise Sancak, "Belhanda'dan memnunum. Belhanda'yı da çok severim. Samet Aybaba'yla aramızda bir sıkıntı yok. Bir daha Adana Demirspor'a gelir mi? Zor. Fatih Terim benim abimdir. Kendisini severim o da beni sever" ifadelerini kullandı.(Ajansspor)

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#Adana Demirspor#Murat Sancak#Süper Lig

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