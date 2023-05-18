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Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'tan Vincenzo Montella ve Fenerbahçe açıklaması!

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#Adana Demirspor#Montella#Murat Sancak
Adana Demirspor Başkanı Murat Sancaktan Vincenzo Montella ve Fenerbahçe açıklaması
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 18, 2023 09:32

Süper Lig'in 34. haftasında deplasmanda Fatih Karagümrük'ü 3-2 mağlup eden Adana Demirspor'da başkan Murat Sancak, açıklamalarda bulundu. Sancak, İtalyan teknik direktör Vincenzo Montella hakkında çıkan Fenerbahçe iddialarına katıldığı bir televizyon programında yanıt verdi.

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Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, ismi Fenerbahçe ile anılan Vincenzo Montella'nın takımdaki geleceğine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Fatih Karagümrük maçının ardından açıklamalarda bulunan Sancak, teknik direktör Vincenzo Montella ile yola devam etmek istediklerini söyledi. TRT Spor'a konuşan Sancak, "Montella ile devam etmek istiyoruz. Fenerbahçe iddiaları var ama ben böyle bir şey olduğunu düşünmüyorum" ifadelerini kullandı.

Montella yönetiminde başarılı bir grafik çizen Akdeniz temsilcisi, şu anda ligde topladığı 63 puanla 4. sırada yer alıyor. İtalyan teknik direktörün Adana Demirspor'la sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.

 

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#Adana Demirspor#Montella#Murat Sancak

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