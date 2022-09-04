Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'tan Mario Balotelli sözleri! 'Montella Batshuayi'yi istedi...'

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Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, A Spor'da yayınlanan Yaşasın Hafta Sonu isimli programa konuk oldu. Sancak, 2.62 milyon euro karşılığında Sion'a transfer olan Mario Balotelli'nin ayrılık sürecinde yaşananları anlattı. Sancak ayrıca Fenerbahçe'nin yeni transferi Michy Batshuayi için Chelsea ile görüştüklerini de söyledi.

"GİT ARTIK MARIO!"

Murat Sancak'ın açıklamaları şu şekilde:

Gitmek isteyen bir adamı tutamazsınız. Neredeyse iki aydır gitmek istiyordu. Kampa gitmeden bile 'Ben gelmeyeceğim' diyordu. Bir şey yapmadı ama en son ben de ona dedim ki 'Git artık Mario! Kulüp bulamıyorsan da bonservisini sen yatır git'. Çünkü takımın huzurunu bozmaya gerek yok. Buna müsaade edemem. Antrenmana çıkıyor, 'Ben gideceğim' diyor, diğer oyuncuların da huzurunu bozuyor. Ben buna müsaade etmem.

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"BİR GÜN ANTRENMANA GEÇ GELMİŞLİĞİ YOK"

Aslında çok özel bir insan. Evet sinirli, agresif ama çocuk. Çok iyi bir iletişimimiz vardı onunla. Benimle, sportif direktörümüzle, hocamızla... Bir gün antrenmana geç gelmişliği yok. Yunus'u(Akgün) Yunus yapan Balotelli'dir. Espanyol'dan aldığımız Vargas'ı Vargas yapan da Mario'dur. Gençlere de büyük katkısı oldu. Ben gitmesini istemezdim. Kalmak isteseydi 3 yıl daha kalmasını isterdim. Giderken de söyledim kendisine. Belki Adana olduğu içindir. İstanbul olsa bir yıl daha kalabilirdi.

"MONTELLA BATSHUAYI'Yİ İSTEDİ, 6 MİLYON EURO TALEP ETTİLER"

Montella sezonun bitiminde Batshuayi'yi istedi. Görüştük, bizden 6 milyon euro istediler. Bence Fenerbahçe iyi bir transfer başarısı gösterdi. 3 milyon euroya almışsa tebrik etmek lazım. Süper Lig'de iyi transferler yapıldı. Sanırım Galatasaray da Icardi'yi almış, bugün açıklayacaklar herhalde.

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"ALİ KOÇ BALOTELLI İÇİN BENİ ARADI"

Göztepe maçından sonra Ali Koç, Balotelli ile ilgili beni arayıp "Ne düşünüyorsun?" dedi. Ben de "Başkanım size yaramaz. Onu yönetmek için beni de almalısınız" demiştim. Fenerbahçe ve Galatasaray benden Mario'yu direk istemedi. İsteseler verirdim.