Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'tan Mario Balotelli açıklaması! "İstanbul'a geliyor..."

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Adana Demirspor'un anlaşma sağladığı Mario Balotelli'nin Türkiye'ye geliş tarihi belli oldu.

İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio'nun Adana Demirspor'la 3 yıllık anlaşma sağlandığını iddia ettiği İtalyan golcü, şartları görüşmek için İstanbul'a gelecek.

Son olarak Galatasaray forması giyen Belhanda'yı kadrosuna katarak ses getiren Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak da Mario Balotelli'nin gelişiyle ilgili açıklama yaptı.

Kişisel Twitter hesabından Balotelli ile ilgili soruyu yanıtlayan Sancak, "Balotelli, İstanbul’a görüşmeye geliyor, Adana'ya değil. Ayrıca tamam da değil, anlaşırsak olacak" ifadelerini kullandı.