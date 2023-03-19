Adana Demirspor başkanı Murat Sancak'tan ilginç istifa paylaşımı!

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Süper Lig ekibi Adana Demirspor'da başkan Murat Sancak'ın istifa edeceği yönünde geçtiğimiz günlerde haberler çıkmış, 55 yaşındaki Sancak ise istifa etmeyeceğini söyleyerek 19 Mart Pazar günü önemli bir açıklama yapacağını ifade etmişti.

Murat Sancak bugün (19 Mart Pazar) istifa edeceği yönündeki haberlere Mustafa Sandal'ın 'Pazara kadar' isimli şarkısını paylaşarak karşılık verdi.

Sancak paylaşımına; "Herkese günaydın. Pazar gününü iple çekenlere, istifa et diyenlere cevabım şarkı sözlerinde. Ayrıca çok üzülmeyin her günü sizin için bayram ilan edip,h er gün birinizi başkan vekili olarak atayacağım. Buyurun gelin, görün, yaşayın. Siz istediniz diye yüzde 99 taraftarlarımızı yüzüstü bırakmam." ifadelerini ekledi.