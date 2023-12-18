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Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'tan Henry Onyekuru'ya olay sözler: Şeref yoksunu

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#Futbol#Adana Demirspor#Murat Sancak
Adana Demirspor Başkanı Murat Sancaktan Henry Onyekuruya olay sözler: Şeref yoksunu
Oluşturulma Tarihi: Aralık 18, 2023 22:18

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak ile eski futbolcusu Henry Onyekuru arasındaki gerilim doruğa çıktı. Sancak, “Geçen yılki G.Saray maçından sonra Muslera ile haşır neşir olmuştu. Ağzıma geleni söyledim. ‘Benden ekmek yiyorsun, ihanet edemezsin’ dedim ve ondan sonra sattım” şeklindeki açıklamasına, “Benim adımı konuşmak yerine oyuncuların maaşını öde” cevabını veren Onyekuru’ya ağır sözler söyledi.

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Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak ile kulüpte geçen sezon forma giyen Henry Onyekuru arasında yaşanan gerilim doruğa çıktı. İki tarafın karşılıklı suçlamalarda bulunduğu gerginlik, Sancak’ın geçtiğimiz günlerde TRT Spor’a yaptığı bir açıklama ile başladı. Geçen sezon İstanbul’da Galatasaray’a 2-0 yenildikleri maçı hatırlatan Sancak, “Onyekuru alkışlanmıştı. Muslera ile haşır neşir olmuştu maçtan sonra. Ondan sonra zaten Onyekuru’yu sattım. Soyunma odasında ağzıma geleni söylemiştim ona. Sen benden ekmek yiyorsun, ihanet edemezsin. Soyunma odasında tebrik edebilirsin ama sahada olmaz. Başka bir takımla şampiyonluk yarışında olan ekibin kalecisiyle saha ortasında eğlenemez, sarılamazsın” diye konuşmuştu.

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SENİN ALACAĞIN VAR MI Kİ BAŞKALARININ KALSIN

Kariyerini Suudi Arabistan’ın Al-Fayha takımında sürdüren Onyekuru, dün sosyal medya hesabından Sancak’a cevap verip, “Hâlâ benim adımı konuşmak yerine oyuncuların maaşını ödemek nasıl olur sayın başkan” dedi.

Nijeryalı futbolcunun bu paylaşımına Murat Sancak’ın tepkisi çok sert oldu. Adana Demirspor Başkanı, X’ten yaptığı açıklamada, “O şeref yoksunu, hadsiz ve nankör Henry’ye sorarım; senin alacağın varmı ki başkasının alacağı kalsın. Ama merak etmesin, kulübü dahil, dünya kulüplerine ne karaktersiz olduğunu videosuyla duyuracağız” ifadelerini kullandı.

Akdeniz ekibi, 2022 Temmuz’unda 3.5 milyon Euro’ya satın aldığı Henry Onyekuru’yu bu yılın ağustos ayında 3.2 milyon Euro’ya satmıştı

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#Futbol#Adana Demirspor#Murat Sancak

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