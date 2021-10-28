Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'ın annesi Mahbube Sancak hayatını kaybetti

Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'un Başkanı Murat Sancak'ın annesi hayata gözlerini yumdu.
Demirspor Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Başkanımız Murat Sancak'ın değerli annesi Mahbube Sancak hayatını kaybetmiştir. Merhuma Allah'tan rahmet, Sancak ailesine başsağlığı dileriz." ifadeleri kullanıldı.
Kulüpten yapılan resmi açıklama ve paylaşılan görsel şu şekilde;
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