Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, yaşananlarla ilgili konuştu: 'Galatasarayla alakası yok, tiyatro oynanıyor!'

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Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Galatasaray-Adana Demirspor maçında yaşananlarla ilgili konuştu.

A Spor'a açıklamalarda bulunan Sancak, "Bu Galatasaray'a yapılan hareket değil. Yüzde 99 belki de bugün yenilecektik. Ancak bazı yorumları görüyorum, beni Türkiye Cumhuriyeti'nde ne Ali Koç, ne Türkiye'nin en zengin adamı satın alabilir. Herkes bilsin bunu. Ali Koç bana talimat verecek biri olamaz. Ben kimseden talimat almam. İnsan şerefi için yaşar. Bu operasyon federasyon ve MHK'ya yapıldı. Tiyatro oynanıyor. Beşiktaş, Fenerbahçe ya da Trabzon maçında da olsa aynısını yapardım." dedi.

Mertens'in aldığı penaltıya ve Okan Buruk'a vurgu yapan Sancak, "Mertens gibi oyuncuların penaltı almak için kendini yere atmaması lazım. Okan Hoca da beni konuşturmasın. Yusuf Barasi'ye küfür etme cesaretini nereden buluyor?" ifadelerini kullandı.

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VAR hakemine değinen Murat Sancak, "VAR'daki Danimarkalı da yapının bir adamı. Bu yapı sadece Türkiye'de mi var sanıyorsunuz? Bu bahis şirketleri tüm dünyada var. Adana Demirspor bugün bunu yapıp gündeme oturduysa bunu irdeleyin. Galatasaray'ın zaten bu penaltıya ihtiyacı yok! Yok! Yok!" şeklinde konuştu.

"MHK'YE YAPILAN BİR TEPKİ"

Maç sonrası konuşan Adana Demirspor Başkan Vekili Metin Korkmaz ise maçtan çekilme kararını, "MHK'ye yapılan bir tepki , Galatasaray'la alakalı değil' şeklinde açıkladı Korkmaz ayrıca talimatın Murat Sancak'tan geldiğini söyledi.