Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak: 'Jesus'tan sonra en pahalısı Montella'

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Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Vincenzo Montella’nın Trabzonspor ile anlaştığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirtirken İtalyan teknik adamın transfer sürecinde önemli bir fedakarlık yaptıklarını söyledi. Radyospor’a açıklamalarda bulunan Sancak, Montella’nın imza attığı dönemde Andrea Pirlo’nun da gündeme geldiğini belirtirken“Önümüzde iki tane İtalyan vardı. Montella ile anlaştık. Diğeri Pirlo’ydu onu da Karagümrük aldı. Hedefimiz Avrupa’ya gitmek, Allah nasip ederse gideriz” dedi.

İmza için fedakarlık yaptım

Adana Demir Başkanı, ayrılık iddiaları için de “Lig devam ediyor. Montella, Trabzonspor ile anlaştı iddiaları çıkıyor. Böyle bir şey yok. Trabzonspor da yolda yürürken böyle bir nezaketsizlik yapmaz. İşin raconunu bilirler. Sezon sonunda sözleşmesi bitince talip olabilirler. Biz uzatmak isteriz ama olursa olur olmazsa olmaz. Biz iyi anlaştığımız herkesle yola devam etmek istiyoruz. Kendisi gitmek isterse yapacağımız bir şey yok. Jesus’tan sonra en pahalı hoca. Ben fedakârlık yaptım” diye konuştu.

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Ya Balotelli ya hoca gidecekti

Murat Sancak takımdan ayrılan oyuncular için de şunları söyledi: “Balotelli’yi göndermemiş olsaydım hoca gidecekti. Hocanın şartı oydu. Bazen uyum açısından önemli. Bazen anlaşamıyorsun. Balotelli misyonunu tamamlamıştı. Tekrar gelse alır mıyım, alırım tabii. Onu seyrettiğim zaman zevk duyan bir adamım. Dzyuba antrenmanlarda performans göstermediği için gitti. Assombalonga taraftarla sorun yaşadı. 6-7 kulüp istedi. Para kazanarak göndereceğimiz oyuncuydu üzerine para verip gönderdik.

Belhanda kalsin diye imzalı dilekçe verdiler

“Belhanda o hareketi yapmamalıydı ama hüngür hüngür ağladı. Bütün futbolcular ve hoca imzalı olarak Belhanda’nın takımda kalmasını istedi. Kadro dışı kalmasını düşündük, bir reaksiyon verilmeliydi. En yüksek cezayı kestik. 80 bin Euro ceza verdik ve okumadan imzaladı.”