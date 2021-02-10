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GeriFutbol Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, görevine geri döndü!
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Futbol
AA
Haber Giriş: 10.02.2021 - 15:15 | Son Güncelleme:

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, görevine geri döndü!

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Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, görevine geri döndü!
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Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak, görevine devam etme kararı aldığını bildirdi.

Sancak, yazılı açıklamasında, başkanlığı bırakacağını açıkladıktan sonra 4-5 gün sosyal medyadan uzak durduğunu belirtti.

Adana derbisi öncesi Adana Demirspor iddialı
Adana derbisi öncesi Adana Demirspor iddialı!

Bu süreçte taraftarın kendisine sürekli destek olduğunu aktaran Sancak, şunları kaydetti:

"Bu zaman zarfında taraftarlarımız büyük incelik göstererek sosyal medya üzerinden birçok defa #BuHikayeSancaksızOlmaz etiketi açarak durumu ülke gündemine kadar taşıdı. Birçoğu telefonla arayarak gitmemem doğrultusunda ricacı oldu. Sayın Valimiz, Emniyet Müdürümüz, büyükşehir ve belediye başkanlarımız, Adana'nın ileri gelenleri, iş insanları, çalışanları arayarak yarı yolda bırakmamamı istedi. Adana'ya gelmeden önceki akşam anneme uğradığımda bana 'Sana bırak demiştim ama yarı yolda bırakmak olmaz, git inşallah şampiyon olursunuz.' dedi. Adana'ya gelerek futbolcularla, taraftar gruplarıyla, yöneticilerle ve değişik kesimlerle yaptığım görüşmeden sonra başkanlığa devam etme kararı aldım."

Sancak, Adana Demirspor'u kurumsallaştırmayı ve geleceğe sağlam adımlarla götürmeyi hedeflediklerini belirterek, "Bu kulüp üzerinden menfaat sağlamayı bekleyen, emelleri olanların hayallerini sonlandırmak için daha güçlü, bilinçli ve yüksek sesle, durmak yok yola devam. Allah yar ve yardımcımız olsun." ifadelerini kullandı.

 

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, görevine geri döndü

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