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Futbol
Haber Giriş: 27.01.2021 - 00:01 | Son Güncelleme:

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak görevi bıraktı

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Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak görevi bıraktı
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Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Ömer Şişmanoğlu transferine gelen tepkiler üzerine sosyal medya hesabından görevi bıraktığını açıkladı. Twitter hesabından paylaşımda bulunan Sancak, "Çok sevmeme, saygı duymama rağmen bu görevde kalmam mümkün değil. Kulübü aldığım gibi devredeceğim" ifadelerini kullandı.

Adana Demirsporlu taraftarların Ömer Şişmanoğlu'nun transfer edilmesine gösterdiği tepki üzerine transferi iptal ettiğini açıklayan Murat Sancak, ardından da istifa kararı aldı.  

Adana Demirspor, Ömer Şişmanoğlu ve Berk Yıldızı transfer etti
Adana Demirspor, Ömer Şişmanoğlu ve Berk Yıldız'ı transfer etti

Murat Sancak'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:

"Çok değerli Adana Demirspor taraftarları. 'Ben yönetilmem, yönetirim' demiştim. Çok sevmeme, saygı duymama rağmen bu görevde kalmam mümkün değil. Kulübü aldığım gibi devredeceğim. Söz verdiğim gibi her yıl yapmam gereken bağışları da yapacağım. Hakkınızı helal edin. Ben ediyorum. Allah'a emanet olun, sonu kupa. Yarın başkan vekili atayacağım, kongreye götürecek. Buradan Adanalı iş adamlarına sesleniyorum;, Adana Demirspor'a sahip çıkın. Yetkiyi devredeceğim kişi, yeni yönetim oluşana kadar kararlıkla yönetecektir."

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