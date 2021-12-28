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Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak açıkladı! 'Galatasaray'dan 3 ismi istiyoruz'

#Murat Sancak#Adana Demirspor#Galatasaray
Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak açıkladı Galatasaraydan 3 ismi istiyoruz

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Galatasaray'da forma şansı bulmakta zorlanan 3 ismi istediklerini açıkladı. Sancak ayrıca, Balotelli'nin geleceğiyle ilgili de dikkat çeken ifadeler kullandı.

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Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak; Vincenzo Montella, Mario Balotelli, Younes Belhanda, Gökhan İnler, Samet Akaydın hakkında konuştu.

Radyospor'da Salim Manav'ın konuğu olan Murat Sancak, "Bu yıl hedefimiz ligi ilk 10'da bitirmek. 3. sırada ilk 10'un içerisinde 9. sırada ilk 10'un içerisinde. Önümüzdeki yıllar daha farklı hedef koyabiliriz. Şimdilik hedefimiz bu. Bizim bu sezon kesinlikle Avrupa Ligi iddiamız yok. Hedefimiz ilk 10 içerisinde yer almak. Ama baktık iyi gidiyoruz. Neden Avrupa olmasın? (Gülerek) Taraftarımız sakin olsunlar. İki galibiyet aldık diye de abartmayalım" dedi.

"BALOTELLI GÖZTEPE MAÇINDA 39 DERECE ATEŞLE OYNADI"

Mario Balotelli'ye ayrı bir parantez açan Sancak, "Balotelli antrenmanlara bir dakika bile geç kalmıyor. Yunus'u Yunus, Vargas'ı Vargas yapan Balotelli'dir. Balotelli yakın bir arkadaşına 'Bu kulüp beni göndermediği sürece gitmem. Gidersem de para kazandırıp giderim' demiş. Başkan olarak Balotelli'yi izlerken zevk alıyorum. Balotelli, Göztepe maçına 39 derece ateşle oynadı. İkinci yarı da oynamak istedi. Fakat biz riske atmadık" şeklinde konuştu.

"SAMET İÇİN TRABZON'LA GÖRÜŞÜLDÜ"

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İç transfer gelişmeleri hakkında ise Başkan Sancak, "Rassoul'a, Simon Deli'ye, Samet Akaydın'a teklifler var. Samet için Trabzonspor'dan resmi teklif gelmedi ama görüşüldü. Yunus Akgün'ün satın alma opsiyonu da yok geri dönme opsiyonu da yok. Yunus ikinci yarı bizimle olacak. Ama artık Yunus Yunus oldu. Yunus'u Galatasaray bize vermez artık. Galatasaray'ın bize teşekkür etmesi lazım. Yunus takımımızda önemli bir aşama kaydetti. Gökhan İnler bu takımın artık bir evladı. Oynayabildiği kadar oynayacak. Bırakınca da bizimle devam edecek." ifadesini kullandı.

"GALATASARAY'DAN 3 İSMİ İSTİYORUZ"

Devre arasında takviye yapacaklarını ifade eden Başkan Sancak, "Ara transferde kadromuzda takviyeler yapacağız. Galatasaray'dan Ömer Bayram, Aytaç Kara ve Fatih Öztürk ile ilgileniyoruz. İsmail Çokçalış da listemizde." açıklamasını yaptı.

"BELHANDA'YA TEKLİF VAR"

Younes Belhanda için Yunanistan Ligi'nden bir takımdan teklif aldıklarını açıklayan Murat Sancak takımda kalacağını söyledi. Sancak, Belhanda için Rizespor'dan teklif gelmediğini ifade etti.

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#Murat Sancak#Adana Demirspor#Galatasaray

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