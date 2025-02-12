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Adana Demirspor Başkanı Bedirhan Durak'ın istifası kabul edilmedi

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#Süper Lig#Adana Demirspor#Bedirhan Durak
Adana Demirspor Başkanı Bedirhan Durakın istifası kabul edilmedi
Oluşturulma Tarihi: Şubat 12, 2025 12:20

Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor Kulübü Başkanı Bedirhan Durak, istifasının yönetim kurulu tarafından kabul edilmediğini açıkladı.

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Adana Demirspor Kulübü Başkanlığından 2 gün önce istifa ettiğini duyuran Bedirhan Durak, bu kararının yönetim kurulu tarafından kabul edilmediğini bildirdi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Durak, "Galatasaray maçında yaşanan adaletsiz yönetime istinaden kulüp olarak aldığımız karardan sonra kulübümüze yapılan olumsuz eleştiriler, duyduğumuz acımasız hakaretler ve yönetimimize yöneltilen suçlamalardan sonra maçın sabahında istifa kararımı sosyal medya hesabımdan duyurmuştum. Bugün öğlen saatlerinde Yönetim Kurulu Başkanımız sayın Murat Sancak ile görüşmemizde istifamın yönetim kurulunda kabul görmediğini ve kulüp başkanlığı görevinde bulunmaya devam etmemin kulübümüz adına daha faydalı olacağı tarafıma bildirilmiştir. Yönetim kurulumuzun istifamı kabul etmediği, bu durumda şanlı Adana Demirspor'umuzun menfaatleri, kulübüme olan gönül bağım, futbolcularımıza ve personelimize olan inancım, yönetim kurulu başkanımız Murat Sancak'ın bana olan kararlılığı ve benim de ona olan büyük saygım ve sevgim için kulübümdeki görevime kaldığım yerden devam edeceğimi bildiririm" ifadelerini kullandı.

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#Süper Lig#Adana Demirspor#Bedirhan Durak

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