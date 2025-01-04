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SÜPER LİG 18. HAFTA MAÇI CANLI İZLE | Adana Demirspor Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

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#Adana Demirspor#Başakşehir#Süper Lig
SÜPER LİG 18. HAFTA MAÇI CANLI İZLE | Adana Demirspor Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda
Oluşturulma Tarihi: Ocak 04, 2025 11:29

Adana Demirspor ve Başakşehir, Süper Lig 18. haftada karşı karşıya geliyor. Akdeniz ekibinin ligde 2 galibiyeti ve 2 beraberliği bulunuyor. 3 puan silme cezası alan Adana Demirspor, rakibi karşısında galibiyet arayacak. Turuncu lacivertli ekip ise bu sezon ligde oynadığı karşılaşmalar neticesinde 16 maçta 6 galibiyet, 5'er beraberlik ve yenilgi yaşadı. Peki Adana Demirspor Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Süper Lig 18. hafta maçı canlı yayın bilgisi...

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Adana Demirspor ve Başakşehir, bugün karşı karşıya geliyor. Ligdeki son 2 maçında Beşiktaş'ı 2-1 ve Atakaş Hatayspor'u 3-1 yenen Akdeniz ekibi, Başakşehir'i de mağlup ederek galibiyet serisi yakalamayı hedefliyor. Mavi-lacivertliler, geçen sezon deplasmanda golsüz berabere kaldığı RAMS Başakşehir'e sahasında 6-2 mağlup olmuştu. İşte Adana Demirspor Başakşehir maçı canlı yayın kanalı...

ADANA DEMİRSPOR BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Adana Demirspor ve Başakşehir bugün (4 Ocak) kozlarını paylaşacak. Yeni Adana Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak.

Hakem Erkan Özdamar'ın yöneteceği müsabaka beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak takip edilebilecek.

BAŞAKŞEHİR 7., ADANA DEMİRSPOR 19. SIRADA

Bu sezon ligde oynadığı 16 maçta 6 galibiyet, 5'er beraberlik ve yenilgi yaşayan turuncu-lacivertliler, 23 puanla 7. sırada yer alıyor.

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Ligde oynadığı son 2 maçı kazanan 19. ve son sıradaki Adana Demirspor ise haftaya 5 puanla giriyor.

RAMS Başakşehir'de kırmızı kart cezalısı Ousseynou Ba, Adana Demirspor karşısında forma giyemeyecek.

Öte yandan Adana Demirspor'dan Başakşehir'e transfer olan Yusuf Sarı da transfer döneminin henüz başlamaması nedeniyle kadroda yer alamayacak.

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#Adana Demirspor#Başakşehir#Süper Lig

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