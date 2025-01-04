SÜPER LİG 18. HAFTA MAÇI CANLI İZLE | Adana Demirspor Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

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Adana Demirspor ve Başakşehir, bugün karşı karşıya geliyor. Ligdeki son 2 maçında Beşiktaş'ı 2-1 ve Atakaş Hatayspor'u 3-1 yenen Akdeniz ekibi, Başakşehir'i de mağlup ederek galibiyet serisi yakalamayı hedefliyor. Mavi-lacivertliler, geçen sezon deplasmanda golsüz berabere kaldığı RAMS Başakşehir'e sahasında 6-2 mağlup olmuştu. İşte Adana Demirspor Başakşehir maçı canlı yayın kanalı...

ADANA DEMİRSPOR BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Adana Demirspor ve Başakşehir bugün (4 Ocak) kozlarını paylaşacak. Yeni Adana Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak.

Hakem Erkan Özdamar'ın yöneteceği müsabaka beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak takip edilebilecek.

BAŞAKŞEHİR 7., ADANA DEMİRSPOR 19. SIRADA

Bu sezon ligde oynadığı 16 maçta 6 galibiyet, 5'er beraberlik ve yenilgi yaşayan turuncu-lacivertliler, 23 puanla 7. sırada yer alıyor.

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Ligde oynadığı son 2 maçı kazanan 19. ve son sıradaki Adana Demirspor ise haftaya 5 puanla giriyor.

RAMS Başakşehir'de kırmızı kart cezalısı Ousseynou Ba, Adana Demirspor karşısında forma giyemeyecek.

Öte yandan Adana Demirspor'dan Başakşehir'e transfer olan Yusuf Sarı da transfer döneminin henüz başlamaması nedeniyle kadroda yer alamayacak.