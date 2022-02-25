Adana Demirspor Antalyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi? Adana Demirspor Antalyaspor maçı detayları

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Adana Demirspor Antalyaspor maçının ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olduğu belli oldu. Adana Demirspor Antalyaspor maçı bu akşam oynanacak. Mavi lacivertlilerle, Fraport TAV Antalyaspor arasında Adana’da oynanan 11 maçta ev sahibi Adana Demirspor’un üstünlüğü bulunuyor. Mücadele bu akşam saat 20:00’de oynanacak. İşte Adana Demirspor Antalyaspor maçının detayları

ADANA DEMİRSPOR ANTALYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Adana Demirspor Antalyaspor maçı bu akşam saat 20:00’da oynanacak. Karşılaşma beIN Sports 2’den yayınlanacak. Karşılaşma Yeni Adana Stadı'nda gerçekleşecek.

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu’nun 27’nci haftasının açılış maçında Adana Demirspor ile karşılaşacak. Zorlu maç öncesi 2 eksik bulunan kırmızı beyazlı ekip, Adana Demirspor’a karşı puan ya da puanlar alarak yenilmezlik serisini 5 maça çıkarmayı hedefliyor.

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‘LİGDE 8, TOPLAMDA 21’İNCİ KEZ’

Fraport TAV Antalyaspor ile Adana Demirspor, ilk kez 1982-1983 sezonunda Süper Lig’de karşılaşırken mücadele 1-0 mavi lacivertlilerin üstünlüğü ile sona erdi. İki takım cuma günü oynanacak maçla beraber ligde 8, toplamda ise 21’inci kez karşılaşacak. Daha önce oynanan 20 maçta Antalyaspor 6 galibiyet, 6 beraberlik ve 8 yenilgi ile sahadan ayrıldı. Süper Lig’de oynanan 7 maçta ise kırmızı beyazlılar, 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet elde etti.

Mavi lacivertlilerle, Fraport TAV Antalyaspor arasında Adana’da oynanan 11 maçta ev sahibi Adana Demirspor’un üstünlüğü göze çarpıyor. 11 maç sonunda Antalyaspor 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 6 yenilgi aldı.

SERİYİ 5’E ÇIKARMA PEŞİNDE

Fraport TAV Antalyaspor, ligde oynadığı son 4 maçtan 2 galibiyet, 2 beraberlikle ayrılırken Adana Demirspor maçında puan ya da puanlar alarak seriyi 5 maça çıkarmayı hedefliyor. Kırmızı beyazlılar, Gaziantep FK ve Beşiktaş’a karşı sahadan beraberlikle ayrılırken, VavaCars Fatih Karagümrük ile Yeni Malatyaspor’u da yenerek yükselişe geçti.

2 SAKAT, 2 SINIRDA

Akreplerde zorlu Adana Demirspor maçı öncesi de Ufuk Akyol ile Harun Alpsoy’un sakatlıkları devam ediyor. Antalyaspor’da 2 oyuncunun mavi lacivertlilere karşı forma giymesi beklenmezken, 2 oyuncu da sarı kart sınırında yer alıyor. Doğukan Sinik ve Fredy maçta kart görmeleri halinde bir sonraki hafta Antalya’da oynanacak DemirGrup Sivasspor maçında cezalı duruma düşecek.