Canlı anlatım: Adana Demirspor Antalyaspor maçı

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Spor Toto Süper Lig 26. hafta maçında Adana Demirspor ile Antalyaspor karşı karşıya geliyor.

CANLI ANLATIM

ADANA DEMİRSPOR 2-0 ANTALYASPOR

Goller: 33' Emre Akbaba, 45+2' Cherif Ndiaye

İkinci yarı oynanıyor

İLK 11'LER

Adana Demirspor: Ertaç, Svensson, Mert, Semih, Rodrigues, Badou Ndiaye, Stambouli, Yusuf Sarı, Akintola, Emre Akbaba, Cherif Ndiaye.

Antalyaspor: Helton, Floranus, Veysel, Emrecan, Güray, Bünyamin, Fredy, Ndao, Ufuk, Larsson, Haji Wright.

MAÇ ÖNÜ NOTLAR

Son Süper Lig maçında Trabzonspor'a 4-1 kaybeden Adana Demirspor, bu sezon üst üste iki yenilgi almadı. Süper Lig'deki son altı maçının üçünü kazanan Antalyaspor, daha önceki 15 karşılaşmada aldığı galibiyet sayısını geride bırakmak istiyor. Kırmızı-beyazlılar, bu 21 maçlık süreçteki altı galibiyetinin sadece birini deplasmanda alabildi.

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İç sahadaki son 12 Süper Lig maçını kaybetmeyen Adana Demirspor, kulüp tarihindeki daha uzun tek serisini Kasım 1976-Kasım 1977 arasındaki 15 karşılaşmalık süreçte yakaladı. Süper Lig'de çıktığı son dört maçın üçünde gol yemeyen Antalyaspor, bu sezon daha önceki 20 karşılaşmada aynı sayıda gole kapama yapabilmişti. Bu sezon Süper Lig'de ceza sahası dışından en fazla gol atan iki takım bu maçta karşı karşıya geliyor: Adana Demirspor & Antalyaspor. Bu süreçte bu bölgeden en fazla şut çeken takım Adana Demirspor, ceza sahası dışı şutlarını Alanyaspor'un ardından en yüksek yüzdeyle gole çeviren ekip ise Antalyaspor.

Adana Demirspor'un Süper Lig'de attığı son altı golün dördünde payı bulunan Badou Ndiaye, görev yaptığı son iki karşılaşmada birer gol sevinci yaşadı. Senegalli orta saha, Ekim 2016'dan bu yana ilk kez üst üste 3+ Süper Lig maçında fileleri havalandırmak istiyor.

Geçen sezondan bu yana Süper Lig'de Antalyaspor santrforu Haji Wright'tan daha fazla gol atan tek oyuncu Enner Valencia. ABD'li forvetin Türkiye kariyerinde 3+ kez karşılaşıp filelerini havalandıramadığı iki takımdan biri Adana Demirspor. Yabancı meslektaşlarına rakip olduğu sekiz Süper Lig maçının ikisini kazanabilen Antalyaspor Teknik Direktörü Nuri Şahin, iki galibiyetini de İtalyan çalıştırıcılar karşısında aldı.

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ADANA DEMİRSPOR ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA? İŞTE CANLI YAYIN BİLGİLERİ

Adana Demirspor Antalyaspor maçın saat 16:00'da başladı. Mücadele beIN Sports 1 kanalından ve TOD dijital platformundan canlı olarak yayınlanıyor.