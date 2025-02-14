Adana Demirspor Antalyaspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

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Adana Demirspor - Antalyaspor maçı, Süper Lig'in 24. hafta mücadelesi olarak bugün saat 20.00'de oynanacak. Bu mücadele, ev sahibi Adana Demirspor'un kendi sahasında Antalyaspor'u ağırlayacağı önemli bir karşılaşma olacak. Adana Demirspor, son haftalarda aldığı sonuçlarla ligde kalma mücadelesini sürdürürken, Antalyaspor ise zorlu deplasman maçında galip gelerek rahat bir nefes almak istiyor.

ADANA DEMİRSPOR ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Süper Lig 23. hafta mücadelesi kapsamında Adana Demirspor - Antalyaspor karşı karşıya gelecek. Mücadele 14 Şubat 2025 tarihinde saat 20.00'de başlayacak ve Bein Sports 1 kanalından canlı izlenebilecek.