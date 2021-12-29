Adana Demirspor-Ankaraspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Adana Demirspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda bugün Ankaraspor'u ağırlayacak. Adana Demirspor tek hedefi galibiyet. Ankaraspor ise deplasmanda rakibini yenerek sürpriz yapmak istiyor. İşte, Adana Demirspor-Ankaraspor maçının ayrıntıları...
Bugün, Mersin Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak mücadele ASPOR'dan canlı yayınlanacak.
Bugün oynanacak diğer maçların programı ise şöyle;
13.00 Aytemiz Alanyaspor-Mardin 1969 (Bahçeşehir Okulları)
15.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Bodrumspor (Atatürk Olimpiyat)
17.00 Adana Demirspor-Ankaraspor (Mersin)
18.30 Göztepe-Yılport Samsunspor (Gürsel Aksel)
21.00 Fenerbahçe -Afjet Afyonspor (Ülker)