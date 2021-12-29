Adana Demirspor-Ankaraspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

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Adana Demirspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda bugün Ankaraspor'u ağırlayacak. Adana Demirspor tek hedefi galibiyet. Ankaraspor ise deplasmanda rakibini yenerek sürpriz yapmak istiyor. İşte, Adana Demirspor-Ankaraspor maçının ayrıntıları...

Bugün, Mersin Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak mücadele ASPOR'dan canlı yayınlanacak.

Bugün oynanacak diğer maçların programı ise şöyle;

13.00 Aytemiz Alanyaspor-Mardin 1969 (Bahçeşehir Okulları)

15.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Bodrumspor (Atatürk Olimpiyat)

17.00 Adana Demirspor-Ankaraspor (Mersin)

18.30 Göztepe-Yılport Samsunspor (Gürsel Aksel)

21.00 Fenerbahçe -Afjet Afyonspor (Ülker)