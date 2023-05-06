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Adana Demirspor 4-2 Alanyaspor (Maçın özeti)

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#Süper Lig#Adana Demirspor#Alanyaspor
Adana Demirspor 4-2 Alanyaspor (Maçın özeti)
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 06, 2023 13:01

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Adana Demirspor, Alanyaspor'u 4-2 mağlup etti ve üst üste 5. galibiyetini aldı.

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Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Adana Demirspor, sahasında Alanyaspor'u ağırladı.

Mücadeleyi 4-2'lik skorla kazanan Adana Demirspor'un galibiyet serisi 5 maça çıktı.

Alanyaspor, 11. dakikada Koulouris ile öne geçerken Adana Demirspor, 18. dakikada Ndiaye ve 45+5. dakikada Belhanda'nın golleriyle geri döndü.

Konuk ekip, 45+11. dakikada Efecan Karaca'nın penaltı golüyle tekrar durumu eşitlese de skoru belirleyen goller 56. dakikada Yusuf Sarı ve 66. dakikada Belhanda'dan geldi.

Bu sonuçla birlikte Adana Demirspor'un puanı 60'a yükseldi. Alanyaspor ise 38 puanda kaldı.

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#Süper Lig#Adana Demirspor#Alanyaspor

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