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Adana Demirspor – Alanyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

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Adana Demirspor – Alanyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta
Oluşturulma Tarihi: Eylül 22, 2024 10:19

Trendyol Süper Lig’in 6. Haftasında Adana Demirspor ile Alanyaspor karşı karşıya geliyor. Henüz galibiyeti olmayan her iki takım da sahaya 3 puan almak için çıkacak. Emre Kargın’ın düdük çalacağı mücadelede Mehmet Salih Mazlum ve Emrah Ünal yardımcı hakem olarak görev yapacak. Corendon Alanyaspor, Adana Demirspor'la daha önce 31 resmi maçta karşılaştı ve 8 kez sahadan galip ayrıldı. Adana Demirspor'un 13'ünde galip geldiği maçların 10 tanesi de beraberlikle sonuçlandı. Peki, Adana Demirspor – Alanyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

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Adana Demirspor – Alanyaspor maçı Süper Lig’in 6. haftasında ekranlara geliyor.  Zorlu mücadele öncesi Corendon Alanyaspor'da sakatlığı devam eden Furkan Bayır karşılaşmada forma giyemeyecek. Adana Demirspor'da ise sakatlığı bulunan Abat Aymbetov kadroda yer almayacak. Her iki takımın da bu sezon ligde henüz galibiyeti yok. Yeni Adana Stadyumu'nda bu akşam oynanacak olan mücadelede Emre Kargın düdük çalacak.

ADANA DEMİRSPOR – ALANYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Süper Lig’in 6. haftasında 22 Eylül Pazar günü oynanacak Adana Demirspor - Alanyaspor maçı saat 20.00’de başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Ligde sıkıntılı günler geçiren ve en kötü sezon başlangıcını yaparak 5 haftada sadece 3 puan toplayabilen Corendon Alanyaspor, bu sezon ilk galibiyetini Adana Demirspor deplasmanında almayı hedefliyor.

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Corendon Alanyaspor, Adana Demirspor'la daha önce 31 resmi maçta karşılaştı ve 8 kez sahadan galip ayrıldı. Adana Demirspor'un 13'ünde galip geldiği maçların 10 tanesi de beraberlikle sonuçlandı.

 

 

 

 

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